Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу

Олег Модзелевський був віруючою людиною, у багатьох фільмах грав священнослужителів

Акторові було 66 років

У Києві від коронавірусу помер український актор театру і кіно Олег Модзелевський. Сумну звістку повідомив київський фотограф Сергій Рижков на своїй сторінці у Facebook.

Акторові було 66 років

«Із сумом дізнався, що ковід забрав життя актора і режисера, парафіянина Свято-Троїцького Іонинського монастиря раба Божого Олега Модзелевського», ─ написав Рижков.



Олег Модзелевський народився в 1954 році. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. В 1995 році отримав спеціальність кінооператора в майстерні В. А. Черняховського.

З 2007 року актор працював у Києві, в Театрі сатири при Центрі творчих ініціатив. Олег Модзелевський окрім акторської спеціальності мав хобі: захоплювався живописом та фотографією.

Актор був віруючою людиною, у багатьох фільмах грав священнослужителів. Зокрема, Олег Мондзелевський зіграв священників у серіалах «Порох і дріб», «Я подарую тобі світанок»; грав роль ченця у фільмі «Биття серця».

Окрім цього,актор знімався у п'ятому сезоні популярного серіалу «Повернення Мухтара», а також стрічках «Сільський роман», «Міський пейзаж» та інших.

Як повідомлялося, 17 листопада, на 85 році життя, помер відомий український і російський театральний режисер Роман Віктюк.

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