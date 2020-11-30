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    Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу

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    Олег Модзелевський був віруючою людиною, у багатьох фільмах грав священнослужителів - Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
    Олег Модзелевський був віруючою людиною, у багатьох фільмах грав священнослужителів

    Акторові було 66 років

    У Києві від коронавірусу помер український актор театру і кіно Олег Модзелевський. Сумну звістку повідомив київський фотограф Сергій Рижков на своїй сторінці у Facebook.

    Акторові було 66 років

    «Із сумом дізнався, що ковід забрав життя актора і режисера, парафіянина Свято-Троїцького Іонинського монастиря раба Божого Олега Модзелевського», ─ написав Рижков.

    Олег Модзелевський народився в 1954 році. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. В 1995 році отримав спеціальність кінооператора в майстерні В. А. Черняховського.

    З 2007 року актор працював у Києві, в Театрі сатири при Центрі творчих ініціатив. Олег Модзелевський окрім акторської спеціальності мав хобі: захоплювався живописом та фотографією.

    Актор був віруючою людиною, у багатьох фільмах грав священнослужителів. Зокрема, Олег Мондзелевський зіграв священників у серіалах «Порох і дріб», «Я подарую тобі світанок»; грав роль ченця у фільмі «Биття серця».

    Окрім цього,актор  знімався у п'ятому сезоні популярного серіалу «Повернення Мухтара», а також стрічках «Сільський роман», «Міський пейзаж» та інших.

    Як повідомлялося, 17 листопада, на 85 році життя, помер відомий український і російський театральний режисер Роман Віктюк.

    6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

    Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.

    2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

    Теги: кіно смерть Facebook артист актор хвороби коронавірус
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