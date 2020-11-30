  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ВООЗ вперше з початку осені зафіксувала зменшення кількості хворих на Covid-19

    • Розсилка
    У світі коронавірус виявили вже майже у 63 млн людей - ВООЗ вперше з початку осені зафіксувала зменшення кількості хворих на Covid-19
    У світі коронавірус виявили вже майже у 63 млн людей

    У ВООЗ зменшення кількості нових інфікованих коронавірусом пов'язують з введенням суворих карантинних обмежень у країнах Європи

    Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала минулого тижня зниження кількості нових випадків Covid-19 у Європі. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу

    За словами Гебреісуса, це призвело до першого з початку вересня глобального зниження кількості інфікованих коронавірусом.

    «Минулого тижня кількість нових виявлених випадків у всьому світу вперше з вересня скоротилася, що пов'язано зі скороченням числа випадків в Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, введених в останні тижні», ─ сказав він.

    Водночас глава ВООЗ закликав проявити відповідальність і вжити всіх заходів, щоб не допустити нового спалаху захворювання після різдвяних свят.

    До слова, у світі станом на 30 листопада коронавірус виявили вже у 62,7 млн люлей. За минулу добу кількість хворих зросла на 518 393 випадків хвороби. На ранок понеділка в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла до 1 459 243 осіб, одужали понад 40 млн осіб.

    Теги: хвороби ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies