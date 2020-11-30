ВООЗ вперше з початку осені зафіксувала зменшення кількості хворих на Covid-19

У світі коронавірус виявили вже майже у 63 млн людей

У ВООЗ зменшення кількості нових інфікованих коронавірусом пов'язують з введенням суворих карантинних обмежень у країнах Європи

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала минулого тижня зниження кількості нових випадків Covid-19 у Європі. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу

За словами Гебреісуса, це призвело до першого з початку вересня глобального зниження кількості інфікованих коронавірусом.

«Минулого тижня кількість нових виявлених випадків у всьому світу вперше з вересня скоротилася, що пов'язано зі скороченням числа випадків в Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, введених в останні тижні», ─ сказав він.

Водночас глава ВООЗ закликав проявити відповідальність і вжити всіх заходів, щоб не допустити нового спалаху захворювання після різдвяних свят.

До слова, у світі станом на 30 листопада коронавірус виявили вже у 62,7 млн люлей. За минулу добу кількість хворих зросла на 518 393 випадків хвороби. На ранок понеділка в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла до 1 459 243 осіб, одужали понад 40 млн осіб.