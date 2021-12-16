В Італії 81-річний професор застрелив українку
Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть жінки
Причини, з якої італієць пішов на такий вчинок, не повідомляється
В Італії у місті Торре-Аннунціата місцевий мешканець за невстановлених причин застрелив доглядальницю своєї сестри, 67-річну громадянку України. Про це повідомляють італійські ЗМІ.
Як повідомляється, причини, з якої італієць застрелив доглядальницю своєї сестри, наразі невідома.
Зазначається, що українку вбив 81-річний колишній професор. На місце пригоди прибули поліцейські, які розпочали слідство за фактом трагедії.
Українку знайшли мертвою в калюжі крові. Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть жінки.
Нещодавно повідомлялося, що в Італії загадково померла українка.
Нагадаємо, в італійському місті Ріміні місцевий житель 68-річний Джованні Лагвардія жорстоко вбив свою дружину-українку і здався поліції.