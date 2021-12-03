В Італії загадково померла українка: поліція розглядає дві версії

Аліна Труш виховувала двох дітей та працювала в Італії танцівницею

Аліна Труш виховувала двох дітей та працювала в Італії танцівницею

Аліна Труш виховувала двох дітей та працювала в Італії танцівницею

Друзі відмовляються вірити у те, що жінка померла від передозування наркотиками

В Італії знайшли мертвою 43-річну українку Аліну Труш. Про це сьогодні повідомляє агенція ANSA.

Тіло жінки знайшли 1 грудня у її власній квартирі у місті Трієст. Поліція прийшла до її будинку, щоб доставити судовий документ щодо погроз та насильства з боку її колишнього партнера.

За даними італійських ЗМІ, жінка була жертвою домашнього насильства з боку колишнього коханого. Тіло українки знайшли на підлозі у квартирі по вулиці Віале д'Аннунціо, 28.

За даними слідства, смерть жінки настала у вівторок, 30 листопада. Її тіло знайшли правоохоронці, які навідалися до будинку загиблої, щоб вручити їй судовий документ щодо погроз та насильства, яких вона нібито зазнавала з боку екс-коханого.

Поліціянти кілька хвилин стукали у двері квартири Труш. Згодом правоохоронці викликали рятувальників. Вони відчинили двері.

Жінка лежала на підлозі. На її тілі не виявили явних слідів насильства чи крові. Наразі слідчі розглядають всі версії, зокрема вбивство та смерть від передозування наркотичними речовинами.

Місцеві ЗМІ пишуть, що за кілька днів до смерті українки, 28 листопада, з її квартири лунали звуки сварки, ймовірно Аліни з якимось чоловіком. Сусіди чули погрози вбивством, тому викликали поліцію.

За словами людей, які проживають поряд, вказаний чоловік був причиною конфліктів у житловому комплексі, а також погрожував мешканцям.

Подруга українки розповіла, що раніше Труш перенесла кілька тяжких захворювань. Жінка обурена тим, що поліція та влада намагаються зробити цю справу максимальною конфіденційною.

Результати розтину будуть готові протягом найближчих тижнів і дадуть більш точну інформацію про причину смерті.

Також деякі місцеві ЗМІ пишуть, що у квартирі жінки нібито виявили кілька ємностей із метадоном та відкритий шприц.

Знайомі жінки повідомили, що вона працювала танцівницею. Вона мала двох дітей. Друзі та рідні не вірять у таку смерть й запевняють, що жінка раніше поборола кілька тяжких хвороб.

Журналісти наголосили, що у місцевій поліції, прокуратурі та українському консульстві коментарів у справі поки що не дають.

У соцмережах Аліна Труш зазначала, що вона з Кривого Рогу Дніпропетровської області. З 2018 року жінка працювала в італійському нічному дискоклубі Poseidone. Українка зазначала, що вона вдова.

За даними Trieste Prima, що Труш народилася 3 вересня 1978 року в Кривому Розі. Приблизно у 20 років вона переїхала до Італії. Як зазначає видання, українка була танцівницею та моделлю, відомою у фотоколах. Наприкінці лютого 2002-го у неї народилася перша донька, а 2009-го – друга дитина.

Поруч з Аліною, ймовірно, її колишній партнер / фото Alina Trush/Facebook

«На фотографіях не видно ні чоловіка, ні партнера. Тільки в останній період – знову ж таки, судячи з зображень, опублікованих у соціальних мережах, – Аліна перебувала в компанії молодого чоловіка сербської національності, який проживає у Трієсті», – зазначає місцеве видання.



