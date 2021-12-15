Де краще жити: у Німеччині чи в Україні?

Варто зрозуміти, для чого ви живете в тій, чи іншій країні

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За последние семь лет я слышала этот вопрос миллион раз. Или миллиард?.. И уже давно отвечаю, что сама постановка вопроса – неправильная. Потому что не «где», а – «кому/ради чего/почему/с какой целью» и т.д.

Я никогда не планировала Германию. Она просто случилась со мной.

В 2014 году я приехала погостить у сестры на две недели, за это время успела обзавестись классными знакомствами и решила переехать на несколько месяцев, выбрав визу по изучению языка. А потом меня втянуло, и я осталась. Но мои книги, мои публичные лекции и друзья времен школы – остались в Украине.

Через пять лет я начала разрываться и придумала гениальный план: пока нет своей семьи – жить на две страны

Это сложно и дорого, но я смогла все организовать, и в декабре 2019 года была горда собой до луны и обратно.

А потом – случился карантин. Жить на две страны стало не то, чтобы сложно и дорого, а – невозможно. У тебя и там, и там – жизнь, вещи, дорогие люди и привычки, но ты не можешь, как прежде, сесть на самолет в любую минуту. Я честно пыталась, но это было выше моих сил. Вопрос стал ребром: надо было выбирать.

Но я не могла и не хотела. Точнее, не была готова, ведь план был совсем другой! Кроме того, придется совершить миллион бюрократических действий, а еще сменить режим работы и вообще жизни (привычек). Но сделать выбор было необходимо. И я круглосуточно задавала себе вопрос: где мой дом?

Когда-то мне казалось, что дом – это там, где твоя семья. Потом – там, где спокойно. Потом – внутри тебя самого. А сейчас... Сейчас я понимаю, что it depends. Не все так однозначно

За эти два года рекордное количество моих друзей сменили локацию. Кто-то нырнул в новую эмиграцию, кто-то – вернулся в родную страну. На мой вопрос про дом они отвечали взросло и спокойно: «Так сейчас надо». Даже если они успели назвать домом тот город, из которого сейчас уехали.

Круто, если человек может четко ответить на вопрос про дом. А если нет? Или – если ситуация поменяется? За эти два странных локдауновских года я усвоила, что жизнь – намного сложнее поста в фейсбуке и не на все вопросы есть однозначный ответ. Или же он есть, но становится понятен только спустя время.

Потому что довольно часто случаются периоды в жизни, когда надо просто сделать выбор. Какой-нибудь, на время, а дальше будет видно. Иногда – ситуация сложнее, чем твои желания и планы. Иногда – надо действовать в меру сложившихся обстоятельств, а не в меру высоких фраз и мудрых цитат.

Иногда важно помнить: все не навсегда. Действительность может измениться в любую минуту

Именно поэтому я бросила свои попытки искать четкий ответ на вопрос, где мой дом. Может, он вообще в Грузии. Или в Италии.

А, может, мне суждено иметь в жизни много разных домов и искренне любить каждый. Время покажет, как повернется ситуация. Не стоит вообще привязываться к единственно верным ответам – это чревато. Стоит просто жить, исходя из потребностей и возможностей на данный момент. А дальше – все может опять измениться. Ведь все – не навсегда.

И это и есть главный признак жизни.

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Джерело: блог Тамріко Шолі

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