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    Італієць шокував деталями вбивства дружини з України

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    Чоловіка було негайно заарештовано - Італієць шокував деталями вбивства дружини з України
    Чоловіка було негайно заарештовано
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік сказав на допиті, що вдарив жінку 18 разів, бо стільки років прожили разом

    В італійському місті Ріміні місцевий житель 68-річний Джованні Лагвардія жорстоко вбив свою дружину-українку і здався поліції. За попередніми даними, причиною жорстокого вчинку чоловіка стало те, що жінка хотіла розлучитися з ним через його зради і в день вбивства планувала йти до адвоката. Деталі повідомляє «Українська газета» в Італії.

    «Чоловічий голос у слухавці повідомив про вбивство своєї дружини і бажання здатися в руки правосуддя. Він убив дружину молотком у сні, а потім залишив квартиру і пішов містом у напрямку до порту. Там він наважився взяти у руки мобільний і подзвонити у поліцію», – йдеться в повідомленні.

    Чоловіка було негайно заарештовано. На першому судовому розгляді суддя підтвердив правильність арешту.

    Чоловік сказав на допиті, що вдарив жінку 18 разів, бо стільки років прожили разом. Йому загрожує довічне ув'язнення.

    Раніше повідомлялося, що у Вінниці чоловік підстрелив дружину, а потім застрелився сам. Трагедія сталася через сімейний конфлікт.

    Нагадаємо, у Харкові застрелився відомий ресторатор. За даними правоохоронців, у помешканні чоловік залишив передсмертну записку. У ній він просить вибачення за скоєне.

    Теги: трагедія вбивство суддя правосуддя чоловік
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    Італієць шокував деталями вбивства дружини з України