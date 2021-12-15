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    Польща посилила правила в'їзду для українців

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    Українцям для перетину польського кордону тепер треба мати&nbsp;при собі результати свіжого тесту на коронавірус - Польща посилила правила в'їзду для українців
    Українцям для перетину польського кордону тепер треба мати при собі результати свіжого тесту на коронавірус
    фото: ЕРА

    Нові вимоги стосуються навіть вакцинованих громадян

    Польща посилила правила перетину кордону для тих, хто в'їжджає з країн не Євросоюзу, у тому числі з України. Нові правила набули чинності у середу, 15 грудня, повідомляється на сайті МЗС України.

    Так, із сьогоднішнього дня при перетині кордону всі без винятку, у тому числі і вакциновані, повинні мати при собі негативний тест на коронавірус, який зроблено не раніше, ніж за 24 години до виїзду. Тест має бути польською чи англійською мовою. Його можна зробити як в Україні, так і на території Польщі.

    При цьому приймаються як ПЛР, так і антигенні тести. Якщо такого тесту у того, хто в'їжджає, не буде, його відправлять на карантин.

    При цьому від зобов'язань складати тест звільняються:

    • учні, які навчаються на території Республіки Польща або в сусідній країні та опікуни, які супроводжують їх;
    • діти, які відвідують дитячі садки на території Республіки Польща та сусідніх держав у супроводі опікунів.

    До слова, Кіпр змінює правила в'їзду через «Омікрон».

    Нещодавно Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів.

    Крім того Румунія змінила правила в’їзду для українців.

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    Теги: Польща українці Україна карантин кордон коронавірус
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    Польща посилила правила в'їзду для українців