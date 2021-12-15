Польща посилила правила в'їзду для українців

Українцям для перетину польського кордону тепер треба мати при собі результати свіжого тесту на коронавірус

Нові вимоги стосуються навіть вакцинованих громадян

Польща посилила правила перетину кордону для тих, хто в'їжджає з країн не Євросоюзу, у тому числі з України. Нові правила набули чинності у середу, 15 грудня, повідомляється на сайті МЗС України.

Так, із сьогоднішнього дня при перетині кордону всі без винятку, у тому числі і вакциновані, повинні мати при собі негативний тест на коронавірус, який зроблено не раніше, ніж за 24 години до виїзду. Тест має бути польською чи англійською мовою. Його можна зробити як в Україні, так і на території Польщі.

При цьому приймаються як ПЛР, так і антигенні тести. Якщо такого тесту у того, хто в'їжджає, не буде, його відправлять на карантин.

При цьому від зобов'язань складати тест звільняються:

учні, які навчаються на території Республіки Польща або в сусідній країні та опікуни, які супроводжують їх;

діти, які відвідують дитячі садки на території Республіки Польща та сусідніх держав у супроводі опікунів.

До слова, Кіпр змінює правила в'їзду через «Омікрон».

Нещодавно Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів.

Крім того Румунія змінила правила в’їзду для українців.

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