Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Україну віднесено до переліку країн, який передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян, у тому числі з метою туризму

З 16 грудня прикордонна служба Італії припинить пропуск українців, які їдуть з «необов’язковою» метою

Із 16 грудня Італія заборонить необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму. Італійська Республіка оновила правила перетину кордону у зв’язку із пандемією Covid-19, зміни стосуватимуться навіть вакцинованих українців, повідомляє Міністерство закордонних справ України

Виняток становлять громадяни України – власники посвідки на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності. В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії.

При в’їзді громадянам України із зазначених вище категорій необхідно:

заповнити до прибуття он-лайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням.

пред’явити довідку (сертифікат) про негативний результат молекулярного тестування (зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду) або експрес-тестування на Covid-19 (зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду);

активувати процедури нагляду за здоров’ям у медичних установах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, по закінченню якої провести повторне тестування для підтвердження негативного результату (молекулярний або експрес-тест).

При цьому заборонено в’їжджати до Італії громадянам, які протягом останніх 14 днів проживали або перебували транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.

Вищезазначені положення діятимуть до 31 січня 2022 року.

Окрім зазначених вище правил також залишаються чинними правила необхідності підтвердження мети поїздки, місця перебування, наявності необхідних коштів, дати виїзду з Італії тощо, що перевірятиметься офіцерами прикордонної поліції Італії при в’їзді до країни.

Остаточне рішення щодо дозволу на в’їзд/відмови у в’їзді завжди ухвалюється прикордонною поліцією Італії.

Напередодні влада Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня.

Також сьогодні Польща посилила правила в'їзду для українців.

До слова, Кіпр змінює правила в'їзду через «Омікрон». Нещодавно Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім того Румунія змінила правила в’їзду для українців.

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