В Італії конфіскували російську яхту за 3 млн євро (фото)

Моторна яхта довжиною 32,97 м була побудована в Туреччині

Італійська поліція конфіскувала яхту підсанкційного росіянина вартістю три мільйони євро у порту в провінції Лігурія. Про це повідомляє видання iL Messaggero.

Розслідування щодо знаходження 30-метрової яхти New Vogue в порту італійського міста Імперія на кордоні з Францією розпочалося ще в березні. Тоді прокуратура міста протягом декількох тижнів слідкувала за тим, щоб яхта не покинула порт перед закінченням досудового розслідування.

Берегова охорона отримала інформацію про яхту від митних органів третьої країни через тимчасовий кризовий центр, пов'язаний із вторгненням Росії в Україну, створений при Центральному управлінні митної служби.

Як повідомляється, власника яхти не називають, але він є росіянином, який потрапив під санкції внаслідок російського вторгнення в Україну.

У рейтингу найбільших яхт світу суперяхта New Vogue займає 4105 місце. Моторна яхта довжиною 32,97 метра була побудована в Туреччині і знаходиться в морі з 2007 року. Має ширину 8,06 метра і може вмістити до 9 гостей, а також до 5 членів екіпажу.

Нагадаємо, напередодні Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото).