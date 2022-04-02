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    Вілкул: Росія припустилася катастрофічної помилки. Це ворожнеча на покоління

    Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, відмовився від співпраці із рашистами - Вілкул: Росія припустилася катастрофічної помилки. Це ворожнеча на покоління
    Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, відмовився від співпраці із рашистами
    фото з відкритих джерел

    Ворожнеча між народами України та РФ на ментальному рівні триватиме поколіннями, зазначив Вілкул

    Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Росія припустилася катастрофічної помилки, розпочавши війну з Україною.

    Нагадаємо, Опоблок свого часу виступав за налагодження стосунків з Росією.

    Вілкул вважає, що після 24 лютого стосунки України та Росії ворожнеча між народами буде тривати поколіннями

    «Росія припустилася катастрофічної помилки і навіть після нашої перемоги ворожнеча між народами на ментальному рівні триватиме поколіннями», – заявив Вілкул.

    Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

    Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.

    Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням.

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    Теги: росія окупанти війна Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Вілкул: Росія припустилася катастрофічної помилки. Це ворожнеча на покоління