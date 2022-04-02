Вілкул: Росія припустилася катастрофічної помилки. Це ворожнеча на покоління

Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, відмовився від співпраці із рашистами

Ворожнеча між народами України та РФ на ментальному рівні триватиме поколіннями, зазначив Вілкул

Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Росія припустилася катастрофічної помилки, розпочавши війну з Україною.

Нагадаємо, Опоблок свого часу виступав за налагодження стосунків з Росією.

Вілкул вважає, що після 24 лютого стосунки України та Росії ворожнеча між народами буде тривати поколіннями

«Росія припустилася катастрофічної помилки і навіть після нашої перемоги ворожнеча між народами на ментальному рівні триватиме поколіннями», – заявив Вілкул.

Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.

Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням.