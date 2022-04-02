Вілкул: Росія припустилася катастрофічної помилки. Це ворожнеча на покоління
Ворожнеча між народами України та РФ на ментальному рівні триватиме поколіннями, зазначив Вілкул
Колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Росія припустилася катастрофічної помилки, розпочавши війну з Україною.
Нагадаємо, Опоблок свого часу виступав за налагодження стосунків з Росією.
Вілкул вважає, що після 24 лютого стосунки України та Росії ворожнеча між народами буде тривати поколіннями
«Росія припустилася катастрофічної помилки і навіть після нашої перемоги ворожнеча між народами на ментальному рівні триватиме поколіннями», – заявив Вілкул.
Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».
Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.
Вілкул, якого чітко асоціювали з проросійським вектором, у нинішніх умовах став патріотом України. Він не лише пішов на співпрацю з владою, а й почав спілкуватися українською мовою із своїм оточенням.