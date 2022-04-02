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    Події в Україні

    Історія про отруєні пиріжки виявилась правдою: українці нищать окупантів хто як може

    Українська бабуся отруїла рашистів - Історія про отруєні пиріжки виявилась правдою: українці нищать окупантів хто як може
    Українська бабуся отруїла рашистів
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Окупантів труять місцеві жителі та алкоголь

    Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. Отруєними пиріжками українці «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється», – йдеться у повідомленні.

    Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

    Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати».

    Нагадаємо, що раніше, ще на початку російського вторгнення, українські захисники після одного із боїв знайшли у кинутих рашистськими окупантами речах індивідуальні раціони харчування, так звані сухпайки – і виявили, що вони також є протермінованими, причому, на відміну від перев’язувальних пакетів, ще з 2015 року.

    Імовірно, через це та проблеми із підвезенням їжі окупанти почали красти в українських селах курей.

    Втім, українці дають відсіч окупантам і на цьому фронті. Згідно із перехопленими розмовами рашистських військовослужбовців, одна із українських бабусь нагодувала росіян отруєними пиріжками, знищивши таким чином вісьмох окупантів.

    Теги: росія окупанти війна отруєння алкоголь українці Україна окупація #stoprussia
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    Історія про отруєні пиріжки виявилась правдою: українці нищать окупантів хто як може