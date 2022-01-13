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    В Італії поліція провела рейди після масових сексуальних нападів

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    Поліція та прокуратура заявили, що їм відомо про три напади на центральній площі міста - В Італії поліція провела рейди після масових сексуальних нападів
    Поліція та прокуратура заявили, що їм відомо про три напади на центральній площі міста

    Напередодні дев'ять жінок заявили, що на них напали під час святкування на площі Пьяцца дель Дуомо в Мілані

    Італійська поліція провела рейди в Мілані та Турині після ідентифікації 15 молодиків та трьох підлітків, підозрюваних у причетності до сексуальних нападів напередодні Нового року. Про це інформує BBC.

    Напередодні дев'ять жінок заявили, що на них напали під час святкування на площі Пьяцца дель Дуомо в Мілані. Італійська поліція використовувала камери відеоспостереження та аматорські відеозаписи для встановлення осіб підозрюваних.

    Поліція заявила, що молоді люди віком від 15 до 21 року, які стали об'єктами рейдів у вівторок, були ідентифіковані як імовірно причетні до сексуальних посягань, пограбувань або поранень в Мілані.

    Поліція та прокуратура заявили, що їм відомо про три напади на центральній площі міста, в яких брали участь або іноземці, або "італійці північноафриканського походження".

    Слідчі вважають, що нападу зазнали понад дев'ять молодих жінок, та намагаються знайти інших жертв.

    Теги: іноземці поліція час
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    В Італії поліція провела рейди після масових сексуальних нападів