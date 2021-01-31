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    У світі

    У Британії чоловік надіслав «вибухівку» на завод AstraZeneca

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    У Британії чоловік надіслав &laquo;вибухівку&raquo; на завод AstraZeneca - У Британії чоловік надіслав «вибухівку» на завод AstraZeneca
    У Британії чоловік надіслав «вибухівку» на завод AstraZeneca
    Фото: @Paulsalisbury15

    Вибухотехніки оглянули пакет та виявили, що вибухівка була бутафорською

    53-річний британець Ентоні Коллінз надіслав на завод з виробництва вакцин проти коронавірусу AstraZeneca підозрілий пакет та намагався переконати, що це вибухівка.

    Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що інцидент стався в Рексхемі (Уельс). Через підозрілий пакунок виробництво вакцин зупинили, а всіх працівників заводу евакуювали.

    Вибухотехніки оглянули пакет та виявили, що вибухівка була бутафорською.

    Відправника «вибухівки» знайшли доволі швидко. Чоловіка помістили під варту за звинуваченням у відправленні посилки поштою з наміром переконати, що вона може вибухнути або спалахнути.

    Адміністрація заводу переконує, що подія не вплинула на виробничий графік. Це підприємство має виробничі потужності для виробництва 300 млн доз вакцини щорічно.

    До слова,29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

    Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V»

    Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань

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    Теги: завод Велика Британія вибухівка вакцинація
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