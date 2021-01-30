ВООЗ просить Британію поділитись вакциною

Всесвітня організація охорони здоровʼя занепокоєна загрозою «вакцинного націоналізму»

Офіційна представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Маргарет Харріс закликала владу Великої Британії відмовитися від планів швидкої масової вакцинації, щоб вакцина стала доступна більшій кількості людей в інших країнах. На її думку, наразі Лондон може обмежитись щепленнями тільки найбільш вразливих категорій громадян, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

«Ми звертаємося до жителів Великої Британії: «ви можете почекати». Ми вважаємо, що країнам, які провакцинують працівників сфери охорони здоров’я та людей, схильних до підвищеного ризику зараження коронавірусом, потрібно гарантувати доступ до препарату для інших», – повідомила вона в інтерв’ю британській телерадіокорпорації BBC. Харріс зазначила, що такий підхід «буде правильним не тільки з моральної точки зору, але і з економічної».

«За останній час було опубліковано чимало цікавих аналітичних статей, що показують, що економічно недоцільно вакцинувати лише населення своєї країни, а потім сидіти і говорити про те, що все прекрасно. Фраза «один в полі не воїн» застосовна в даному випадку. Ми живемо на одній планеті, ми сильно пов’язані один з одним», – підкреслила представниця ВООЗ.

25 січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що «вакцинний націоналізм» може обійтися глобальній економіці в 9,2 трлн доларів, і майже половину цих втрат – 4,5 трлн дол – можуть понести найбільш багаті економіки. З його оцінкою погодився генсек ООН Антоніу Гутерріш, який закликав домагатися більш справедливого розподілу вакцин по всьому світу.

Вакцинація населення у Великій Британії почалася 8 грудня. На даний момент жителям країни роблять щеплення препаратами американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету. Згідно з даними уряду, перша з двох доз вакцини вже введена 7,9 млн осіб – майже 12% населення королівства. Першими щеплювати стали медичних працівників, осіб, які проживають в будинках для людей похилого віку, і людей старше 80 років. З середини січня влада оголосила про старт вакцинації британців у віці від 70 до 80 років, а також людей, які страждають захворюваннями, які можуть ускладнити перебіг Covid-19.

Уряд Сполученого Королівства раніше прийняв рішення збільшити інтервал між введенням двох доз препарату з рекомендованих трьох тижнів до трьох місяців, щоб у стислі терміни встигнути зробити щеплення максимальній кількості людей. Влада прагне вакцинувати приблизно 15 млн осіб до середини лютого, що дозволило б пом’якшити діючі коронавірусні обмеження. На поточному тижні Велика Британія стала п’ятою країною в світі після США, Бразилії, Індії та Мексики, де кількість людей, які померли після інфікування коронавірусом, перевищила 100 тис. осіб.

Також влада Великої Британії напередодні початку масової вакцинації заявила, що до стеження за поширенням дезінформації щодо Covid-19 з боку низки держав, у тому числі Російської Федерації, буде залучено елітний британський підрозділ з ведення інформаційної війни.