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    Грузія почне вакцинацію наприкінці лютого

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">В Грузії очікують партію в 30 тисяч доз вакцини <br /></span></p> - Грузія почне вакцинацію наприкінці лютого

    В Грузії очікують партію в 30 тисяч доз вакцини

    Фото з відкритих джерел

    В першу чергу щеплення зроблять медичному персоналу

    Глава уряду Грузії Георгій Гахарія очікує надходження вакцин проти коронавірусу у країну до кінця лютого. Мова йде про препарат виробництва Pfizer, уточнює «РБК-Україна».

    «Відповідно до національного плану, щойно буде отримана вакцина, почнеться вакцинація нашого медперсоналу», – написав Гахарія на своїй офіційній сторінці в Facebook.

    Прем'єр Грузії висловив подяку голові Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросу Аданом Гебреєсусу за підтримку в цьому питанні.

    Зі свого боку глава Національного центру з контролю за захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе заявив у суботу журналістам, що у найближчі два дні буде відома точна кількість доз вакцини Pfizer, які надійдуть до Грузії в лютому.

    Він також повідомив, що в першу чергу буде проведена вакцинація медичного персоналу. За його словами, йдеться приблизно про 30 тисяч доз.

    У Грузії, за даними грузинського МОЗ, з початку пандемії було виявлено понад 257 тисяч випадків зараження Covid-19, всього померли 3 тис. 159 осіб. Кількість одужалих становить 248 тис. 537 осіб.

    Як повідомлялось раніше, представник Всесвітньої організації охорони здоровʼя закликали уряд Великої Британії та кількох інших розвинутих держав відмовитись від «вакцинного націоналізму» і поділитися вакцинами з іншими країнами.

    Теги: Грузія щеплення вакцинація ВООЗ
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