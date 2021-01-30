Грузія почне вакцинацію наприкінці лютого

В Грузії очікують партію в 30 тисяч доз вакцини

В першу чергу щеплення зроблять медичному персоналу

Глава уряду Грузії Георгій Гахарія очікує надходження вакцин проти коронавірусу у країну до кінця лютого. Мова йде про препарат виробництва Pfizer, уточнює «РБК-Україна».

«Відповідно до національного плану, щойно буде отримана вакцина, почнеться вакцинація нашого медперсоналу», – написав Гахарія на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Прем'єр Грузії висловив подяку голові Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросу Аданом Гебреєсусу за підтримку в цьому питанні.

Зі свого боку глава Національного центру з контролю за захворюваннями Грузії Аміран Гамкрелідзе заявив у суботу журналістам, що у найближчі два дні буде відома точна кількість доз вакцини Pfizer, які надійдуть до Грузії в лютому.

Він також повідомив, що в першу чергу буде проведена вакцинація медичного персоналу. За його словами, йдеться приблизно про 30 тисяч доз.

У Грузії, за даними грузинського МОЗ, з початку пандемії було виявлено понад 257 тисяч випадків зараження Covid-19, всього померли 3 тис. 159 осіб. Кількість одужалих становить 248 тис. 537 осіб.

Як повідомлялось раніше, представник Всесвітньої організації охорони здоровʼя закликали уряд Великої Британії та кількох інших розвинутих держав відмовитись від «вакцинного націоналізму» і поділитися вакцинами з іншими країнами.