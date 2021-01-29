ЄС схвалив ще одну вакцину від коронавірусу

AstraZeneca стала третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації від коронавірусу

Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вакцина від AstraZeneca стала третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації від коронавірусу. До цього в ЄС дозволили використання вакцин німецької фірми BioNTech та американської Pfizer, а також препарату концерну Moderna зі США.

За даними експертів, вакцина AstraZeneca є більш дешевою, ніж інші два препарати, та має простіші умови зберігання. Водночас щодо цієї вакцини недостатньо даних щодо її ефективності для людей, старших 65 років. Постійна комісія з вакцинації при німецькому Інституті Роберта Коха уже заявила, що вакцину AstraZeneca варто використовувати тільки серед людей у віці від 18 до 64 років.

Вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Першою у світі її затвердили у Великій Британії.

Вакцина AstraZeneca може зберігатися при температурі від двох до восьми градусів, яку забезпечують звичайні холодильники, полегшує її транспортування і використання. При цьому вакцини від BioNTech / Pfizer і Moderna можливо зберігати при більш низьких температурах - в проміжку від мінус 80 до мінус 60 (BioNTech/Pfizer) і від мінус 25 до мінус 15 градусів (Moderna).

Раніше Єврокомісія замовила 400 млн доз вакцини AstraZeneca для 27 країн-членів ЄС. З них 56 млн доз повинна отримати Німеччина. За цією угодою компанія отримала передоплату в розмірі 336 млн євро.

Однак 22 січня компанія повідомила, що до кінця березня зможе поставити тільки до 31 мільйона доз вакцини замість обіцяних 80 млн доз. Брюссель відреагував на це погрозами судового позову до AstraZeneca за невиконання умов угоди. При цьому в Брюсселі відзначають, що за межами ЄС AstraZeneca виконує свої зобов'язання і поставляє необхідну кількість вакцини, наприклад, до Великої Британії.

На початку січня ЄС схвалив ковід-вакцину Moderna. У грудні 2020 року в Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

28 січня Верховна Рада прийняла важливий закон для старту вакцинації в Україні. Йдеться про проєкт №4613. Голосування за друге читання проєкту відбудеться сьогодні.

До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу. Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року. Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань. Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми. Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.



