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    В Італії українка напідпитку побила поліцейського

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    В Італії українка напідпитку побила поліцейського - В Італії українка напідпитку побила поліцейського
    В Італії українка напідпитку побила поліцейського
    Фото з відкритих джерел

    Жінку звинувачують в опорі поліції і пораненні правоохоронця

    В італійському місті Ольбія українка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вступила в конфлікт з відвідувачами бару, а потім побила поліцейського. Про це повідомляє італійське видання galluraoggi.

    Інцидент стався в місті Ольбія, в одному з місцевих барів.

    За інформацією видання, 31-річна українка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почала конфліктувати з іншими відвідувачами, влаштувавши дебош.

    Коли працівники закладу викликали поліцію, жінка почала словесно ображати італійських правоохоронців. Після спроб її затримати, вона вихопила металевий тримач для рушників і побила їм одного зі співробітників поліції.

    В результаті жінку затримали.

    Українку відвезли до в'язниці Банкалі (місто Сассарі). Її звинувачують в опорі поліції і пораненні правоохоронця.

    До слова, у Первомайську Миколаївської області п’яна пасажирка авто побила поліцейського після того, як він зупинив машину.

    Теги: Італія бійка жінка місто
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    В Італії українка напідпитку побила поліцейського