В Італії українка напідпитку побила поліцейського

Жінку звинувачують в опорі поліції і пораненні правоохоронця

В італійському місті Ольбія українка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вступила в конфлікт з відвідувачами бару, а потім побила поліцейського. Про це повідомляє італійське видання galluraoggi.

Інцидент стався в місті Ольбія, в одному з місцевих барів.

За інформацією видання, 31-річна українка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почала конфліктувати з іншими відвідувачами, влаштувавши дебош.

Коли працівники закладу викликали поліцію, жінка почала словесно ображати італійських правоохоронців. Після спроб її затримати, вона вихопила металевий тримач для рушників і побила їм одного зі співробітників поліції.

В результаті жінку затримали.

Українку відвезли до в'язниці Банкалі (місто Сассарі). Її звинувачують в опорі поліції і пораненні правоохоронця.

До слова, у Первомайську Миколаївської області п’яна пасажирка авто побила поліцейського після того, як він зупинив машину.