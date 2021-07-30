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    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків

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    Затриманих доставили до Печерського управління поліції - Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Затриманих доставили до Печерського управління поліції
    Фото: Нацполіція

    На правопорушників складено адміністративні протоколи

    У п’ятницю, 30 липня, під час акції біля Офісу президента поліція затримала двох молодиків, які агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Під час проведення мітингу біля Офісу президента України двоє учасників вчинили словесний конфлікт та нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували. Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення анкетних даних доставили їх до Печерського управління поліції», – розповіли правоохоронці.

    Затримані – уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження. На них складено протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це їм загрожує до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.

    Як повідомлялося, під будівлею Офісу президента сталася сутичка під час ЛГБТ-акції. Силовики використали сльозогінний газ та затримали учасників конфлікту.

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    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків
    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків

    За даними ЗМІ, на акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

    До цього акцію спробували зірвати – зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки. Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.

    Теги: Національна поліція України Київ ЛГБТ бійка Офіс президента
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    Під час сутичок на Банковій поліція затримала двох молодиків