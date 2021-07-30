Саудівська Аравія відкриє кордони для вакцинованих туристів

Для в'їзду в країну необхідно мати Covid-сертифікат та негативний результат ПЛР-тесту на захворювання,

Саудівська Аравія вирішила з 1 серпня відкрити кордони для всіх вакцинованих туристів. Про це повідомляє SPA.

Наразі туристи, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, зможуть в'їздити до країни без умови дотримання обов’язкового карантину.

Для в'їзду в країну необхідно мати Covid-сертифікат та негативний результат ПЛР-тесту на захворювання, зробленого не більш як за 72 години до в'їзду.

Туристи, які в'їздять до Саудівської Аравії, будуть повинні реєструвати свої дані щодо вакцинації на електронному порталі.

Нині Саудівська Аравія визнає вакцини виробництва Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson.

До слова, Італія відкриває кордони для українських туристів.

Нагадаємо, що для українців вже відкриті 124 країни світу

Також ООН помітила покращення у ситуації зі світовим туризмом.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.