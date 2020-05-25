В Італії волонтери нагадуватимуть людям про безпечну дистанцію у громадських місцях



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Волонтери не зможуть виписувати штрафи чи погрожувати санкціями за порушення

Громадські помічники будуть працювати повністю безкоштовно і допоможуть країні безпечно вийти з карантину, - міністр

Італія оголосила цього тижня набір 60 тисяч волонтерів, які будуть нагадувати людям про необхідність дотримуватися дистанції у громадських місцях. Про це повідомляє Corriere.

Зазначається, що волонтери допоможуть країні безпечно вийти з карантину.

«Громадські помічники будуть моніторити ситуацію у місцях найбільш імовірного скупчення людей – на пляжах, у парках, біля магазинів, у популярних місцях нічного життя. Також їх будуть залучати для допомоги найбільш вразливим категоріям населення, зокрема, літнім людям», - йдеться у повідомленні.

Міністр регіональних справ Франческо Боччіа поінформував, що взяти участь у відборі зможуть усі дорослі громадяни та особи, що мають дозвіл на проживанні в Італії, без особливих вимог до освіти та кваліфікації.

«Обов’язковим критерієм є лише проживання у громаді, на території якої вони хочуть здійснювати моніторинг», - зазначив міністр.

Громадські помічники будуть працювати повністю безкоштовно та будуть задіяні максимум три дні на тиждень, не більше 16 годин. Їм обіцяють страхування на випадок нещасних випадків.

За організацію і моніторинг роботи волонтерів відповідальні муніципалітети.

Волонтерів одягнуть у спеціальні жилети або бандани з логотипом Департаменту цивільного захисту та муніципалітету.

Вони не зможуть виписувати штрафи чи погрожувати санкціями за порушення – тільки «чемно нагадуватимуть» про необхідність дотримуватися дистанції, про жертви і зусилля, яких вже доклала країна для подолання епідемії.

Планується, що ініціатива діятиме до звершення надзвичайного стану – 31 липня, якщо його не буде продовжено.

Нагадаємо, 18 травня після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії. Сьогодні у більшості регіонів відновили роботу також спортзали та басейни.

До відома, у світі станом на понеділок, 25 травня, зафіксовано 5 408 301 випадки зараження коронавірусом. За добу інфікувалися 94 449 осіб, вилікувалися з початку пандемії 2 168 605 осіб (55 708 за добу), померли 345 064 осіб (2 917 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є: Сполучені Штати Америки - 1 643 499 випадків зараження (20 829 за добу), Бразилія- 363 211 випадків (15 813 за добу) та Росія - 353 427 випадків.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.