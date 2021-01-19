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    В Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста

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    В Італії затримали 49 членів мафії - В Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста
    В Італії затримали 49 членів мафії

    Зачистка відбулася в Мессіні, Вібо-Валентія, Салерно, Матера, Бріндізі, Таранто і двох північних містах Алессандрія і Павіа

    Італійська поліція в понеділок заарештувала 49 осіб, включаючи мера в ході операції проти базується в Калабрії мафії 'Ndrangheta.

    Про це пише італійське видання ANSA.

    «Зачистка відбулася в Мессіні, Вібо-Валентія, Салерно, Матера, Бріндізі, Таранто і двох північних містах Алессандрія і Павіа. Заарештовані звинувачуються в цілій низці злочинів мафії, включаючи незаконний оборот наркотиків, замах на вбивство, привласнення майна, незаконне володіння зброєю і підкуп голосів», – пише видання.

    Зазначається, що мер калабрійського міста Розарно Джузеппе Іда був поміщений під домашній арешт. Поліція заявила, що він був обраний в 2016 році за підтримки місцевого клану Пізано. Радник мера міста Розарно, Доменіко Скріва, також був поміщений під домашній арешт.

    «Чиновники обвинувачуються в підкупі голосів на користь мафії», – пише видання.

    Як пише видання, «найбільший в історії» суд проти ’Ndrangheta, найбагатшої і найвпливовішої мафії Італії, розпочався минулого тижня в Vibo Valentia. Близько 350 місцевих мафіозі і їх ймовірних спільників зіткнулися з більш ніж 400 звинуваченнями в найбільшому процесі у справі про мафію з 1986-92 рр. на Сицилії.

    Мафія Ndrangheta, яка контролює європейську торгівлю кокаїном, захопила у своїх сицилійських двоюрідних братів верхню ланку італійської мафії. Інша головна мафія – Каморра, в Кампанії, в околицях Неаполя.

    Теги: арешт мер мафія поліція
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