В Італії затримано ватажка мафії «Коза ностра», який 30 років переховувався
Карабінери заарештували мафіозі на Сицилії у провінції Трапані
Італійські правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії «Коза ностра» Маттео Мессіну Денаро, який переховувався від поліції майже 30 років. Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто у Twitter.
«Маттео Мессіна Денаро заарештовано! Вітаємо поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня працюють у тиші, щоб захистити справедливість», – зазначив він.
Італійські ЗМІ заявляють, що карабінери заарештували мафіозі на Сицилії у провінції Трапані. Це сталося у приватній клініці, де Денаро мав проходити лікування.
Маттео Мессіна Денаро вважається одним з ватажків мафіозної організації «Коза ностра». Його заарештували через 30 років після того, як він утік від правосуддя. Це сталося у 1993 році в сицилійському Палермо. Коли Денаро втік, суддя якраз зустрічався із журналістами для привітання перед початком засідання.
Раніше повідомлялося, що Італія планує розміщувати українських біженців у будинках, конфіскованих у мафії.
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