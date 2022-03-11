Італія планує розміщувати українських біженців у будинках, конфіскованих у мафії

Біженцям буде надано доступ до медичного обслуговування, діти навчатимуться в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоржезе заявила, що уряд планує розмістити біженців з України у нерухомості, яка була конфіскована у мафії. Як пише Corriere della Sera, наразі до Італії прибуло близько 28 тисяч українських біженців.

За словами міністерки, для довгострокового розміщення людей було визначено 283 об'єкти нерухомості, конфіскованих у злочинної організації.

Біженцям буде надано доступ до медичного обслуговування, діти навчатимуться в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу.

Італія керує цим процесом в рамках Директиви ЄС про тимчасовий захист. Документ було розроблено у 2001 році, але активований лише на початку цього місяця. Він дозволяє країнам-членам ЄС надавати негайний захист українським біженцям.

Також нагадаємо, що маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном.

Додамо, що наразі великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну.

Також відомо, що кількість українських дітей, які разом з батьками стали біженцями, рятуючись від російської агресії, перевищила один мільйон. Більшість сімей виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

Нагадаємо, ЄС виділив перший транш допомоги українським біженцям.

Від початку російської агресії проти України близько 1,7 млн українців виїхали до сусідніх країн. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що найбільше серед біженців жінок і дітей.