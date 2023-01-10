Італія пояснила, чому затримує передачу систем ППО Україні

Риму потрібен час, щоб вирішити технічні проблеми

Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони для захисту від нападів Росії, але має вирішити технічні питання, перш ніж вона буде відправлена. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, передає Reuters.

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Зазначається, що Таяні виступив після того, як італійська газета La Repubblica повідомила в понеділок, що рішення про постачання нового озброєння Україні було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості і нестачу обладнання.

«Немає ніяких гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим», – зазначив міністр.

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Раніше повідомлялося, що італійська влада ухвалить шостий міжвідомчий декрет про надання військової допомоги Україні не раніше лютого. За даними видання, наприкінці січня буде ухвалено рішення, яке озброєння та в якій кількості будуть відправлені до України. Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова виступити гарантом мирної угоди щодо України. Тож у зв'язку з цим прем'єрка Італії готує візит до Києва у лютому 2023 року.

Також Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України.