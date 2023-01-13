Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України

Адольфо Урсо став першим міністром нового уряду Італії, який здійснив візит до України

Міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва в четвер анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, заплановану на березень 2023 року. Про це йдеться в повідомленні очолюваного Урсо міністерства за підсумками візиту.

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За словами італійського міністра, за погодженням з міністром закордонних справ країни Антоніо Таяні готується «велика конференція з питань відновлення, яка об'єднає за одним столом італійські та українські інституційні органи влади та бізнес-структури».

Із українськими співрозмовниками Урсо обговорив теми, які стануть предметом конференції в Італії.

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«Я підтвердив повну підтримку Італією швидкого початку відновлення, безперервності гуманітарної допомоги та ретельного розгляду запитів України на допомогу у відновленні стратегічної інфраструктури, як-то електромереж, як у двосторонньому, так і в європейському контексті», – прокоментував він.

Крім того, глава міністерства промисловості Італії передав від прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні сигнал про повну солідарність Рима з Україною та українським народом.

Зазначимо, що Адольфо Урсо став першим міністром нового уряду Італії, який здійснив візит до України. Раніше Урсо вже приїждав в Україну, але в ролі керівника парламентського комітету з питань безпеки Республіки Італія (COPASIR).

Раніше Італія пояснила, чому затримує передачу систем ППО Україні.

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Також повідомлялося, що італійська влада ухвалить шостий міжвідомчий декрет про надання військової допомоги Україні не раніше лютого. За даними видання, наприкінці січня буде ухвалено рішення, яке озброєння та в якій кількості будуть відправлені до України. Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова виступити гарантом мирної угоди щодо України. Тож у зв'язку з цим прем'єрка Італії готує візит до Києва у лютому 2023 року.

Також Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України.