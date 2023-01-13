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Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України
Урсо підтвердив повну підтримку Італією швидкого початку відновлення України
фото з відкритих джерел

Адольфо Урсо став першим міністром нового уряду Італії, який здійснив візит до України

Міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва в четвер анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, заплановану на березень 2023 року. Про це йдеться в повідомленні очолюваного Урсо міністерства за підсумками візиту.

За словами італійського міністра, за погодженням з міністром закордонних справ країни Антоніо Таяні готується «велика конференція з питань відновлення, яка об'єднає за одним столом італійські та українські інституційні органи влади та бізнес-структури».

Із українськими співрозмовниками Урсо обговорив теми, які стануть предметом конференції в Італії.

«Я підтвердив повну підтримку Італією швидкого початку відновлення, безперервності гуманітарної допомоги та ретельного розгляду запитів України на допомогу у відновленні стратегічної інфраструктури, як-то електромереж, як у двосторонньому, так і в європейському контексті», – прокоментував він.

Крім того, глава міністерства промисловості Італії передав від прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні сигнал про повну солідарність Рима з Україною та українським народом.

Зазначимо, що Адольфо Урсо став першим міністром нового уряду Італії, який здійснив візит до України. Раніше Урсо вже приїждав в Україну, але в ролі керівника парламентського комітету з питань безпеки Республіки Італія (COPASIR).

Раніше Італія пояснила, чому затримує передачу систем ППО Україні.

Також повідомлялося, що італійська влада ухвалить шостий міжвідомчий декрет про надання військової допомоги Україні не раніше лютого. За даними видання, наприкінці січня буде ухвалено рішення, яке озброєння та в якій кількості будуть відправлені до України. Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова виступити гарантом мирної угоди щодо України. Тож у зв'язку з цим прем'єрка Італії готує візит до Києва у лютому 2023 року.

Також Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України.

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Теги: Італія Україна війна

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