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    Політика

    «Українська мафія продає західну зброю». Нова провокація у німецьких ЗМІ

    Експерт зазначає,&nbsp;війна в Україні переходить до іншого етапу, і визнає: західні постачання зброї можуть переломити хід подій - «Українська мафія продає західну зброю». Нова провокація у німецьких ЗМІ
    Експерт зазначає, війна в Україні переходить до іншого етапу, і визнає: західні постачання зброї можуть переломити хід подій
    скрін з відео

    Німецький військовий пенсіонер несподівано став цитованою персоною у місцевих ЗМІ

    Полковник у відставці Ральф Тіль несподівано став героєм німецьких ЗМІ. Медіа привабили скептичні висловлювання військового пенсіонера щодо можливого вступу України до ЄС та НАТО. Цитати Тіля, вигідні Росії, публікують сайти та транслюють телеканали.

    Ральф Тіль зазначає, що Україну можна внести до списку кандидатів на вступ до Євросоюзу, проте у країни є проблеми з корупцією, адже «українська мафія» продає зброю, яку їй постачає Німеччина.

    Проте Тіль також визнає, що війна в Україні переходить до іншого етапу і західні постачання зброї можуть переломити хід подій, адже зараз в артилерійській війні українці вже дедалі більше переходять до оборони.

    Нагадаємо, що Німеччина затримує постачання зброї до України. Обіцяне озброєння планують передати аж у липні.

    Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск наших країн-союзників в Євросоюзі, США та Великобританії.

    Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не приїхав в Україну може свідчити що ФРН вагається чи допомагати країні у війні з Росією.

    Раніше ряд німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції. Текст листа опублікований на сторінках Berliner Zeitung.

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    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина НАТО війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    «Українська мафія продає західну зброю». Нова провокація у німецьких ЗМІ