В Україну приїде спецпосланець США з питань боротьби з антисемітизмом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціальний посланець США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр

Спеціальний посланець Карр 6 травня відвідає Україну, щоб виступити на Київському єврейському форумі

Спеціальний посланець США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр 1 травня вирушає у турне до Ізраїлю та країн Європи, під час якого відвідає Україну.

Про це офіційно повідомив Державний департамент США.

Як уточнили в Держдепі, з 1 до 5 травня Карр візьме участь у міжнародному Марші заради життя в Ізраїлі. Це щорічна подія пам'яті жертв Голокосту, присвячена також протистоянню упередженням, нетерпимості й ненависті.

«Спеціальний посланець Карр 6 травня відвідає Україну, щоб виступити на Київському єврейському форумі», - поінформували в зовнішньополітичному відомстві США. І додали, що високопоставлений американський дипломат також зустрінеться з представниками української влади та єврейської громади.

З 7 до 9 травня Карр відвідає Польщу й Угорщину, де проведе зустрічі з урядовцями, та представниками громадських організацій. А 12 травня представник США розпочне візит до Бельгії

До слова, поляки виступають проти особливого ставлення до єврейських жертв нацизму.

Джерело: Укрінформ