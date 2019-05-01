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    Політика

    В Україну приїде спецпосланець США з питань боротьби з антисемітизмом

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    Спеціальний посланець США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр - В Україну приїде спецпосланець США з питань боротьби з антисемітизмом
    Спеціальний посланець США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр

    Спеціальний посланець Карр 6 травня відвідає Україну, щоб виступити на Київському єврейському форумі

    Спеціальний посланець США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр 1 травня вирушає у турне до Ізраїлю та країн Європи, під час якого відвідає Україну.

    Про це офіційно повідомив Державний департамент США.

    Як уточнили в Держдепі, з 1 до 5 травня Карр візьме участь у міжнародному Марші заради життя в Ізраїлі. Це щорічна подія пам'яті жертв Голокосту, присвячена також протистоянню упередженням, нетерпимості й ненависті.

    «Спеціальний посланець Карр 6 травня відвідає Україну, щоб виступити на Київському єврейському форумі», - поінформували в зовнішньополітичному відомстві США. І додали, що високопоставлений американський дипломат також зустрінеться з представниками української влади та єврейської громади.

    З 7 до 9 травня Карр відвідає Польщу й Угорщину, де проведе зустрічі з урядовцями, та представниками громадських організацій. А 12 травня представник США розпочне візит до Бельгії

    До слова, поляки виступають проти особливого ставлення до єврейських жертв нацизму.

    Джерело: Укрінформ

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