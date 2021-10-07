В Ізраїлі звільнилося майже 3 тис. лікарів: влада проігнорувала їхню вимогу

Медики вимагали скоротити максимальну тривалість чергування для всіх інтернів з 26 до 18 годин

Понад 2,5 тисячі ізраїльських медиків підписали в четвер, 7 жовтня, заяви про звільнення з роботи за власним бажанням на знак протесту проти нестерпних умов праці. Більшість звільнених – лікарі-інтерни та студенти медичних факультетів, які працювали в лікувальних установах. Про це пише vesty.co.il.

Причиною цього кроку стала відмова міністерств охорони здоров'я і економіки скоротити максимальну тривалість чергування для всіх інтернів з 26 до 18 годин. 6 жовтня міністри прийшли до домовленості про часткове задоволення вимог протестувальників, проте для хірургів тривалість чергування залишилася колишньою – 26 годин.

Асоціація «Мірша», що представляє інтереси інтернів, доставила заяви про звільнення до дверей окружного управління МОЗ. Глава асоціації сказала: «Ми зібралися в дуже сумний день. Нам довелося піти на крайній захід і відмовитися від улюбленої роботи».

Звернувшись до міністра охорони здоров'я жінка підкреслила, що в роботі інтернів зацікавлені не тільки вони самі, а й держава. Вона висловила глибоке розчарування тим, що вимоги медиків не знайшли належного відгуку з боку уряду.

«Пане, міністре, – продовжила глава організації «Мірша», – у ваших силах запобігти нашому виходу на пенсію. Ми стоїмо тут з розбитими серцями, усвідомлюючи, що кидаємо хворих, залишаємо їх без допомоги. Мені все-таки хотілося б сподіватися, що ви і ваші товариші в уряді підете нам назустріч і задовольните наші вимоги, що знайшли широку підтримку в ізраїльському суспільстві».

ЗМІ відзначають, що охорона не дозволила протестувальникам увійти в будівлю окружного управління МОЗ і передати заяви офіційних представників міністерства. Охоронці попросили залишити заяви біля входу.

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