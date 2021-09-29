Ізраїльський вчений пояснив, як вакцинація впливає на здатність переносити вірус

Вакцинована людина може хворіти на коронавірус і передавати його, але меншою мірою, ніж невакциновані хворі

Навіть якщо вакцинована людина захворіє на коронавірус, вона, скоріше за все, перенесе хворобу у легкій формі, а, отже, вірусне навантаження на організм буде меншим, ніж у хворої нещепленої людини. Про це розповів професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін, ідеться в матеріалі «Главкома» «Чи вакцинувати дітей і навіщо третя доза? Ізраїльський професор про останні відкриття науковців».

Грін пояснив, що вакцинована людина може передавати вірус, але меншою мірою, ніж невакциновані хворі.

У цьому контексті вакцинація дітей, яку зараз досліджують науковці, має дві основні мети: і захистити від хвороби, і сприяти припиненню розповсюдження інфекції. Завдяки щепленню дітей можна захистити інших родичів, наприклад, їхніх бабусь та дідусів, яким вакцинація може бути протипоказана за станом здоров’я.

Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Генеральний директор транснаціональної фармацевтичної компанії Pfizer Альберт вважає, що якщо буде проводитися щорічна вакцинація проти коронавірусу, пандемія закінчиться і світ повернеться до «нормального життя».

Водночас головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що вакцинація робить непотрібними інші способи боротьби з Covid-19.

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