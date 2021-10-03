В Ізраїлі третє щеплення стало обов'язковим для отримання COVID-паспорта

Громадяни, які зробили щеплення більш ніж пів року тому, тепер зобов'язані отримати бустерну дозу вакцини

Уряд Ізраїлю позбавив більше мільйона громадян Covid-паспортів, оскільки відтепер, щоб їх отримати, необхідні будуть три щеплення, повідомляє Financial Times.

Таке рішення влади змусило десятки тисяч людей поспішити зробити третє щеплення вакциною Pfizer за останній тиждень.

«Я вважаю, що четверта хвиля добігає кінця. Ми на шляху, але я говорю це з обережністю», – заявив генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш.

Влада Ізраїлю зазначає, що ті, хто вакцинувався більш ніж пів року тому, тепер зобов'язані отримати бустерну дозу вакцини, щоб їх Covid-паспорт продовжив діяти. Тільки з ним ізраїльтяни можуть відвідувати бари, ресторани, кафе та інші громадські місця, в тому числі і робочі офіси багатьох компаній.

Зазначається, що третю дозу вакцини отримали вже 3,4 млн громадян.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer.

Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Тим часом, Болгарія припустилася кількох серйозних помилок при організації щеплювальної кампанії населення від Covid-19, що призвело до загибелі близько 10 тис. осіб.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.