Ізраїльський професор пояснив, навіщо потрібна третя доза вакцини

На сьогодні в Ізраїлі третю дозу вакцини отримують лише деякі категорії громадян

Бустерна доза значно підвищує рівень антитіл

Введення третьої дози вакцини від коронавірусу, зокрема, препарату від компанії Pfizer, потрібне, оскільки після другої дози кількість антитіл в організмі людини дещо знижується. Про це розповів професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін, йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи вакцинувати дітей і навіщо третя доза? Ізраїльський професор про останні відкриття науковців».

Грін нагадав, що давно існує низка вакцин, які потрібно вводити щонайменше двічі, а іноді й більше: правець, кашлюк тощо. Він також уточнив, що у випадку з коронавірусом бустерна третя доза значно збільшує кількість антитіл в організмі.

Професор підсумував, що третя доза потрібна ще й з тієї причини, що ізраїльські науковці побачили після введення людям другої дози падіння кількості антитіл в організмі.

Висока ж їх кількість з більшою ймовірністю захищає від нових штамів. Що стосується часового проміжку між другою та третьою дозами, то він не повинен бути меншим за три тижні. Максимальний проміжок наразі не встановлений. Оптимальним вважається проміжок від п’яти до восьми місяців.

Зазначимо, що наразі в Ізраїлі вже вводять третю дозу певним категоріям пацієнтів, зокрема людям, старшим від 60 років, а також тим, хто має супутні імунологічні захворювання. При цьому, населення Ізраїлю переважно ставиться до бустерної дози вакцини позитивно.

Нагадаємо, згідно з даними компанії Pfizer, рівень антитіл проти штаму Дельта у людей у віці від 18 до 55 років, які отримали третю дозу вакцини, більш ніж в п'ять разів вище, ніж після вакцинації другою дозою.

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