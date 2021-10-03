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    Ізраїль скасовує «червоний» список країн: громадяни зможуть вільно подорожувати

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    Жителі Ізраїлю можуть вільно подорожувати - Ізраїль скасовує «червоний» список країн: громадяни зможуть вільно подорожувати
    Жителі Ізраїлю можуть вільно подорожувати
    Фото з відкритих джерел

    Ізраїльтяни можуть поїхати куди завгодно

    Ізраїль викреслив останні країни з «червоного» переліку з особливо високими показниками коронавірусної інфекції. Це означає, що тепер ізраїльтяни зможуть подорожувати без обмежень в будь-які країни. Про це повідомляє Times of Israel.

    Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за те, щоб виключити Туреччину, Болгарію і Бразилію зі списку з високим показником Covid-19. Оновлення правил, рекомендоване Міністерством охорони здоров'я, набуде чинності в понеділок, 4 жовтня.

    Це означає, що тепер ізраїльтяни зможуть поїхати в будь-яку країну, дотримуючись карантинних правил цієї країни та з мінімальними обмеженнями по поверненню в Ізраїль.

    Вакциновані Ізраїльтяни, які прибувають з країн, що потрапили в «помаранчевий» та «жовтий» список повинні ізолюватися протягом 24 годин або до отримання негативного результату тесту.

    Особи, які не пройшли вакцинацію, або ті, чий захист від вакцинації перестав діяти, як і раніше повинні перебувати на карантині протягом повного тижня.

    Раніше стало відомо, що відновлення туристичних поїздок до Ізраїлю, яке планувалося на 1 серпня, відкладене на невизначений термін.

    Відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.

    Нагадаємо, що Ізраїль змінив правила в'їзду для українців. Їм потрібно буде здати тести, що підтверджують відсутність хвороби.

    Також новий президент Ізраїлю їде в Україну. Це його перший закордонний візит.

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    Теги: Ізраїль коронавірус
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    Ізраїль скасовує «червоний» список країн: громадяни зможуть вільно подорожувати