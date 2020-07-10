Туроператор Join UP скасував десятки рейсів з України до Єгипту



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Join UP скасував десятки рейсів з України до Єгипту

У компанії пояснили це зниженням попиту через карантин

Український туроператор Join UP! у липні значно зменшує кількість рейсів до Єгипту.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

«Ми частково скорочуємо польотну програму до Єгипту. До 1 серпня Join UP! літатиме до Єгипту рідше, ніж планувалося», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, були скасовані рейси:

із Харкова до Шарм-ель-Шейха 14.07.2020, 21.07.2020, 28.07.2020

із Запоріжжя до Шарм-ель-Шейха 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020

із Одеси до Шарм-ель-Шейха 09.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020

зі Львова до Хургади та Шарм-ель-Шейха до Хургади 08.07.2020, 15.07.2020, 22.07.2020, 29.07.2020

до Шарм-ель-Шейха 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020

із Києва до Шарм-ель-Шейха та Хургади до Хургади 13.07.2020. 17.07.2020, 20.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 31.07.2020

із Києва до Шарм-ель-Шейха 14.07.2020, 16.07.2020, 18.07.2020, 19.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020, 25.07.2020, 26.07.2020, 28.07.2020, 30.07.2020.

Як пояснили у компанії, причиною для скорочення кількості рейсів стало зниження попиту на подорожі до Єгипту через необхідність робити ПЛР-тестування або йти на 14-денну домашню самоізоляцію під контролем додатку «Дій вдома» чи обсервацію після повернення до України.

Водночас оператор запропонував людям, які вже придбали тур на ці дати, скористатися можливістю вилетіти на вибраний в Єгипті курорт найближчим рейсом, в деяких випадках — з іншого міста.

«Також можна буде перебронювати тур за іншим напрямком — до Туреччини або Албанії», - додали в Join UP!.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України напередодні опублікувало оновлений список країн «червоної зони», після прибуття з яких необхідно пройти обсервацію або зробити ПЛР-тест.

Зокрема, в «червону зону» увійшли країни, в яких, станом на 3 липня, показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тис. населення.

В оновлений список, зокрема, увійшла Чорногорія.

Попри це, 4 липня, з України в Чорногорію полетів перший на 100% заповнений рейс з туристами.

Зазначимо, що до «зелених» країн зараз відносяться Італія і Китай. У «червоному» ж списку як і раніше залишається Єгипет, влада якого не тестує тих, хто одужав від вірусу, через що статистика продовжує відносити до хворих навіть тих, хто одужав кілька місяців тому.

Фактично в даний момент українці можуть полетіти на відпочинок прямими чартерними рейсами лише в п'ять країн: Албанію, Туреччину, Хорватію, Єгипет, Чорногорію. З них дві останні - в «червоному» списку.