Військові бази і елітні апартаменти: як Росія позбавляє севастопольців доступу до пляжів (відео)



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Після анексії півострова російське Міноборони почало цілу кампанію по заволодінню земельними ділянками krymr.org

Велику кількість ділянок в окупованому Севастополі віддали російським військовим, які активно їх використовують під власні потреби

Російська влада ось уже шість років віддають кримські пляжі в користування військовим або під забудову приватним компаніям.

Так, в окупованому Севастополі Міністерство оборони Росії в кінці червня отримало у власність земельну ділянку з пляжем «Товстун», що на Північній стороні, загальною площею майже 10 гектарів.

У 2015 році тодішній російський губернатор Севастополя Сергій Міняйло передав російським військовим велику кількість ділянок і об'єктів нерухомості, які раніше належали Міноборони СРСР. Зараз російський уряд міста в суді добровільно відмовилася від оспорюваного ділянки, однак чиновники обіцяють, що севастопольців все одно будуть пускати на пляж «Товстун». Разом з тим готельний комплекс «Аквамарин», який пов'язують з колишнім міністром оборони України Павлом Лебедєвим, обніс парканом однойменний громадський пляж.

Про проблеми з доступом кримчан повідомляє Радіо Крим.Реаліі.