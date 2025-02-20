В Єгипті знайдено гробницю фараона вперше за більш ніж 100 років

Розкриття гробниці Тутмоса II визнано найбільш значущим відкриттям з часів Тутанхамона в 1922 році

Археологи виявили в Єгипті першу гробницю фараона за більш ніж століття. Це перша царська гробниця, знайдена в Єгипті з 1922 року, коли було відкрито місце останнього спочинку фараона Тутанхамона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Gurdian.

Британський археолог доктор Пірс Літерленд побачив, що стеля похоронної камери була пофарбована в синій колір із жовтими зірками, тоді він зрозумів, що щойно виявив першу гробницю єгипетського фараона, знайдену понад століття.

Літерленд досліджував Долину царів у Єгипті більше десяти років, коли він виявив сходи, що вели до гробниці, яка, як тепер відомо, належала Тутмосу II, який правив з 1493 по 1479 рік до нашої ери.

«Знадобилися місяці, щоб розчистити сміття від повеней у низхідному коридорі, і протягом цього часу він і його команда припустили, що гробниця належить королівській дружині. Але щойно він побачив, що стеля похоронної камери прикрашена сценами з Амдуата, релігійного тексту, призначеного для королів, він зрозумів, що зробив те, що з тих пір проголошено найважливішим відкриттям з часів Тутанхамона», – йдеться у повідомленні.

Археолог розплакався, коли вийшов до дружини, щоб сповістити її про знахідку. За його словами, останки короля винесли допоміжним коридором і перемістили в інше місце. «Лише поступово, коли ми просіювали весь матеріал – тонни й тонни битого вапняку – ми виявили ці маленькі уламки алебастру, які дали ім’я Тутмос II».

Фрагменти, ймовірно, були зламані під час переміщення гробниці, сказав він. «І, слава Богу, вони справді зламали одну або дві речі, тому що так ми дізналися, чия це була могила».

Тутмос II був чоловіком, а також зведеним братом Хатшепсут, одного з найвидатніших фараонів Єгипту та однієї з небагатьох жінок, які правили самостійно, а також батьком Тутмоса III.

Літерленд сказав: «Це відкриття розгадує велику таємницю стародавнього Єгипту: розташування гробниць царів початку 18-ї династії. Гробниця цього предка Тутанхамона ніколи не була знайдена, тому що завжди вважалося, що вона знаходиться на іншому кінці гори поблизу Долини Царів».

До слова, археологи спільної єгипетсько-американської місії виявили верхню частину колосальної статуї Рамсеса II, також відомого як Рамсес Великий. Він правив Стародавнім Єгиптом протягом 66 років та прославився своєю військовою доблестю, архітектурними досягненнями та дипломатичними здібностями.