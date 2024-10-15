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На місці зйомок фільму «Індіана Джонс» знайдено стародавню гробницю з артефактами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Йорданії проводились зйомки відомого фільму про «Індіана Джонса»

CNN: на місці зйомок Індіани Джонса в Йорданії виявили таємну гробницю

У Йорданії в центрі міста Петра виявили раніше невідому гробницю, на неї натрапили археологи під час досліджень у храмі Ель-Хазне, пише CNN. Під спорудою знайшли давню могилу, де були останки щонайменше 12 людей, а також безліч артефактів. Вік об'єкту становить щонайменше дві тисячі років.

За даними телеканалу, знахідка виявилася не випадковою: ще 2003 року вчені виявили дві гробниці під лівою стороною пам'ятника, після чого почалися пошуки інших. Унікальність цього відкриття полягає в тому, що гробниця, на відміну від більшості вже знайдених, не була пограбована. Усередині знайшли безліч виробів із бронзи, заліза та кераміки.

На місці зйомок фільму «Індіана Джонс» знайдено стародавню гробницю з артефактами фото 1

Передбачається, що в ній містяться останки давніх аравійських кочівників – набатеїв. Крім того, саме тут відбувалися зйомки фільму про пригоди Індіани Джонса.

До слова, у Туреччині знайдено прикраси, яким приблизно 10 тисяч років. У Сефертепе археологи під час розкопок знайшли дві надзвичайно цінні намистини із зображенням людей і тварини. 

Нагадаємо, у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, і виявили дві вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років

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Теги: розкопки археологія археолог Йорданія

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Життя

На місці зйомок фільму «Індіана Джонс» знайдено стародавню гробницю з артефактами
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