Археологи знайшли руїни 2000-річного римського міста під офісом у Лондоні

Відкриття археологів було визнано однією з найважливіших частин римської історії за останній час

Місце відкрите для публіки, ставши першою експозицією римської базиліки у Лондон

Археологи виявили руїни 2000-річного римського міста під офісним підвалом у Лондоні. Про це пише The Sun.

Згідно з інформацією, під підвалом офісної будівлі на Грейсчерч-стріт у британській столиці археологи виявили залишки стародавньої римської базиліки, вік якої становить близько 2000 років. Це відкриття, зроблене Музеєм археології Лондона (MOLA), назвали одним із найзначніших в історії міста.

Базиліка, що служила політичним, комерційним та соціальним центром римського Лондініуму, була місцем, де ухвалювались важливі рішення, що впливали на життя міста та його мешканців. Софі Джексон, директор із розвитку MOLA, назвала знахідку унікальною. «Це майже те саме, що знайти крісло спікера Палати громад через 2000 років» , – провела вона аналогію.

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Археологи знайшли масивні фундаменти, крем'яні стіни та римську черепицю. Базиліка, ймовірно, була двоповерховою та включала відкритий двір для мешканців та гостей.

Тепер це місце відкрите для публіки, ставши першою експозицією римської базиліки у Лондоні. Відвідувачі зможуть прогулятися стародавніми руїнами і відчути атмосферу римського Лондініуму. Планується, що частини базиліки, що вціліли, стануть частиною виставки, яка відкриється до 2029 року.

Нагадаємо, влада Великої Британії запланувала побудувати 12 міст нового покоління по всій країні, заявив прем'єр-міністр європейської країни Кір Стармер.