Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Археологи знайшли руїни 2000-річного римського міста під офісом у Лондоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відкриття археологів було визнано однією з найважливіших частин римської історії за останній час
колаж The Sun

Місце відкрите для публіки, ставши першою експозицією римської базиліки у Лондон

Археологи виявили руїни 2000-річного римського міста під офісним підвалом у Лондоні. Про це пише The Sun.

Згідно з інформацією, під підвалом офісної будівлі на Грейсчерч-стріт у британській столиці археологи виявили залишки стародавньої римської базиліки, вік якої становить близько 2000 років. Це відкриття, зроблене Музеєм археології Лондона (MOLA), назвали одним із найзначніших в історії міста.

Базиліка, що служила політичним, комерційним та соціальним центром римського Лондініуму, була місцем, де ухвалювались важливі рішення, що впливали на життя міста та його мешканців. Софі Джексон, директор із розвитку MOLA, назвала знахідку унікальною. «Це майже те саме, що знайти крісло спікера Палати громад через 2000 років» , – провела вона аналогію.

2 фото
На весь екран

Археологи знайшли масивні фундаменти, крем'яні стіни та римську черепицю. Базиліка, ймовірно, була двоповерховою та включала відкритий двір для мешканців та гостей.

Тепер це місце відкрите для публіки, ставши першою експозицією римської базиліки у Лондоні. Відвідувачі зможуть прогулятися стародавніми руїнами і відчути атмосферу римського Лондініуму. Планується, що частини базиліки, що вціліли, стануть частиною виставки, яка відкриється до 2029 року.

Нагадаємо, влада Великої Британії запланувала побудувати 12 міст нового покоління по всій країні, заявив прем'єр-міністр європейської країни Кір Стармер. 

Читайте також:

Теги: історія міністр Велика Британія археолог археологія влада руїни Лондон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Фото

Археологи знайшли руїни 2000-річного римського міста під офісом у Лондоні
Археологи знайшли руїни 2000-річного римського міста під офісом у Лондоні
Клопотенко зустрівся із Кличком: соцмережа здивована одягом кулінара
Клопотенко зустрівся із Кличком: соцмережа здивована одягом кулінара
Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото)
Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото)
Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк
Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк
Ірина Білик вразила образом у рожевій шубі (фото)
Ірина Білик вразила образом у рожевій шубі (фото)
На Полтавщині у ДТП загинула відома блогерка: без мами залишилося троє дітей
На Полтавщині у ДТП загинула відома блогерка: без мами залишилося троє дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
142K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
132K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
15K
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені
9339
Удар російського дрона по ЧАЕС: яка реакція світових лідерів

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua