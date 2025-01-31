Ігри Нескорених. Все про змагання, які вже 10 років надихають світ

Invictus Games стартують 8 лютого 2025 року у Канаді

Цього року Ігри Нескорених (Invictus Games) пройдуть 8-16 лютого. Змагання пройдуть у канадському Ванкувері. Це будуть вже сьомі Ігри Нескорених, і п’яті – для України.

Це дуже важлива подія – особливо зараз, у період повномасштабної війни. Адже під час змагань ми бачимо сильних, відважних і по-справжньому нескорених людей.

Збірна України Нескорених 2025 фото: Invictus Games: Team Ukraine

Invictus. Особливі ігри

Ігри нескорених – міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. Від лат. Invictus – «непереможний», «незламний» або «нескорений». «Це слово уособлює нескорений дух чоловіків та жінок, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки на полі бою. Вони пережили важкі випробування, однак не дали їм зламати себе. Вони довели, що віра в себе та підтримка близьких завжди сильніша за обставини», – йдеться на сайті Ігор.

Команда України перед тим, як відправиться на Ігри Нескорених-2025

У міжнародних змаганнях беруть участь команди з різних країн світу. Спершу відбуваються відбіркові національні змагання, потім з найкращих учасників формують команду, яка їде на міжнародні змагання.

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Засновник Invictus Games

Ідея організувати змагання для ветеранів воєн належить принцу Гаррі. Воєнна тема для нього дуже близька. З 2005-го Гаррі навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті. У грудні 2007 році його відправили в Афганістан: впродовж трьох місяців він служив у провінції Гільменд авіаційним навідником. Принц Гаррі має військове звання корнет.

Ігри Нескорених – ініціатива принца Гаррі фото cheatsheet.com

У 2013 році принц відвідав американські Warrior Games – змагання для поранених військовослужбовців, які організовує Пентагон. Побачене надзвичайно надихнуло Гаррі, і він вирішив «привезти» цю ідею до Великобританії. «Він побачив, як сила спорту може допомогти фізично, психологічно та соціально», – йдеться на веб-сайті Invictus Games.

Хто оплачує Ігри

На початках, окрім спонсорських коштів, було передбачено 1 млн фунтів у спеціальному бюджеті Королівського Фонду. Свого часу його заснували принц Гаррі, принц Уїльям та його дружина Кейт Міддлтон. Ще 1 млн фунтів виділив міністр фінансів Джордж Осборн. Їхнім джерелом стали кошти, отримані від штрафів за маніпуляції з міжбанківською ставкою Libor.

Libor (англ. London Interbank Offered Rate) – середньозважена відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами, що надавались банками один одному, на різний час у різній валюті на лондонському міжбанківському ринку (від доби до року). Ставки Libor розраховувалися в десяти різних валютах для п'ятнадцяти термінів погашення. Показники Libor впливають на загальний рівень кредитних ставок в усьому світі. У 2008-у навколо Libor спалахнув скандал: з'ясувалося, що банки показують штучно завищені або занижені ставки, аби підвищити прибуток з операцій або створити враження, що вони більш кредитоспроможні, ніж є насправді. З 2023 року Libor припинили використовувати.

Нині Ігри спонсоруються силами офіційних спонсорів та Королівського фонду.

Ідея Invictus Games

Гасло Ігор Нескорених звучить так: «Я – господар своєї долі. Я – капітан своєї душі».

Ще одне гасло: «Бійці, чия воля сильніша за тіло».

На сайті Ігор вказано, що змагання покликані «через спорт сприяти процесу відновлення та реабілітації ветеранів/ветеранок та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання під час, або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій».

Основна мета заходу – популяризація спорту як важливого засобу реабілітації для захисників та захисниць, які отримали травми. Крім того, захід покликаний спонукати державу створювати необхідні умови для такого способу реабілітації. Важливою також є взаємна підтримка, обмін досвідом, сміливість та повага, а також привернення уваги суспільства на проблеми ветеранів.

Коли почалися Ігри

Перші Ігри Нескорених пройшли у вересні 2014 року, тоді змагання тривали чотири дні. Мірялися силами понад 400 учасників з 13 країн, усі вони воювали на боці Великої Британії в останніх військових кампаніях. Ігри транслювала ВВС. Змагання відбулися з дев’яти адаптивних видів спорту: легка атлетика, плавання, пауерліфтинг, веслування в приміщенні, волейбол сидячи, велоспорт на шосе, баскетбол на візках, регбі на візках та стрільба з лука. Подивитися змагання завітали 6,5 тис. глядачів.

Хто брав участь

На найперші Ігри завітала вся монарша родина Британії, прем’єр-міністр країни Девід Кемерон, король Данії Фредерік Х. Тодішній президент США Барак Обама з дружиною записал відеозвернення.

Також були присутні чимало зірок світового масштабу, заокрема Браяна Адамса та Кім Кардашян.

Ігри Нескорених 2025 року

До програми прийдешніх Ігор увійдуть 11 адаптивних видів спорту, зокрема вже звичні для цього турніру веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи та баскетбол і регбі на кріслах колісних. Також уперше до них додадуться зимові види: гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.

Ігри Нескорених і Україна

Українська команда Нескорених. Київ, 31 січня 2025 року фото: glavcom.ua

У 2017 році Україна разом з Румунією долучилась до Ігор Нескорених. У описі було вказано, що починаючи з 1992 року українські Збройні Сили були задіяні в багатьох навчаннях та миротворчих місіях під егідою ООН і Організації північноатлантичного договору на Балканах, Близькому Сході та в Африці, а український флот брав участь у протипіратських операціях коло узбережжя Сомалі.

Цьогоріч відбіркові національні змагання серед «нескорених» відбулися в столиці у травні-червні 2024 року.

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Склад української команди, яка виступить на Іграх цьогоріч, можна подивитися тут.

Українські чемпіони

У 2023 році на Іграх Нескорених українці взяли 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та вісім бронзових. Наші здобули загалом 11 медалей у веслуванні на тренажерах, дев’ять – у плаванні і п’ять – у стрільбі з лука.

Українська збірна фото з відкритих джерел

Капітаном збірної України на Invictus Games Düsseldorf 2023 був Олександр Маковей – військовослужбовець. В армії з 2004 року, пішов на строкову службу, а потім підписав контракт.

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Нині Олександр має Орден за мужність усіх ступенів – перший отримав за оборону Луганського аеропорту у 2014 році, а після початку повномасштабної війни – другого ступеня за Київський напрямок, і за Сєвєродонецьк – першого ступеня. Олександр переніс 14 операцій та довгий час лікувався після поранення на Донеччині.

Вадим Мазніченко виборов першу медаль для України – бронзу – на змаганнях у Дюсельдорфі у 2023 році фото: Invictus Games Team Ukraine

Парамедикиня Юлія «Тайра» Паєвська, яка була в російському полоні, виборола медаль із плавання. Нагороду Юлії вручив принц Гаррі.

Принц Гаррі вручив нагороду Тайрі срібною медаллю за друге місце в запливі на 50м вільним стилем серед жінок в категорії ISD фото: Facebook

Загалом Україну представляли 25 учасників.