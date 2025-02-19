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«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа
Трамп у короні на фоні міста
фото: x.com/WhiteHouse

Раніше Трамп у соцмережі писав «Плата за затори мертва. Мангеттен і увесь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!»

На офіційній сторінці Білого дому у соціальній мережі Х з'явився допис, на якому зображено президента США Дональда Трампа у короні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію.

Білий дім опублікував зображення Трампа в короні з написом «Довгих літ королю». На самій світлині американський лідер Трамп з короною на голові усміхається та позує на фоні Нью-Йорка.

Підпис під зображенням: «Long live the King»

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив Нью-Йорк «врятованим», повідомивши про те, що його адміністрація скасовує схвалену попереднім президентом Джо Байденом «плату за затори». 

«Плата за затори мертва. Мангеттен і увесь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth.

У дописі на офіційній сторонці Білого дому процитували Трампа.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

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Теги: США Дональд Трамп король

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