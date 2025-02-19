«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа
Раніше Трамп у соцмережі писав «Плата за затори мертва. Мангеттен і увесь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!»
На офіційній сторінці Білого дому у соціальній мережі Х з'явився допис, на якому зображено президента США Дональда Трампа у короні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію.
Білий дім опублікував зображення Трампа в короні з написом «Довгих літ королю». На самій світлині американський лідер Трамп з короною на голові усміхається та позує на фоні Нью-Йорка.
Підпис під зображенням: «Long live the King»
"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"
–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив Нью-Йорк «врятованим», повідомивши про те, що його адміністрація скасовує схвалену попереднім президентом Джо Байденом «плату за затори».
«Плата за затори мертва. Мангеттен і увесь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth.
У дописі на офіційній сторонці Білого дому процитували Трампа.
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».
Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».
Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».
Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.
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