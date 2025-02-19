«Довгих літ королю». Білий дім «коронував» Трампа

Раніше Трамп у соцмережі писав «Плата за затори мертва. Мангеттен і увесь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!»

На офіційній сторінці Білого дому у соціальній мережі Х з'явився допис, на якому зображено президента США Дональда Трампа у короні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію.

Білий дім опублікував зображення Трампа в короні з написом «Довгих літ королю». На самій світлині американський лідер Трамп з короною на голові усміхається та позує на фоні Нью-Йорка.

Підпис під зображенням: «Long live the King»

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB — The White House (@WhiteHouse) — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив Нью-Йорк «врятованим», повідомивши про те, що його адміністрація скасовує схвалену попереднім президентом Джо Байденом «плату за затори».

«Плата за затори мертва. Мангеттен і увесь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth.

У дописі на офіційній сторонці Білого дому процитували Трампа.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.