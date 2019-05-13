В літак Меркель врізався автомобіль



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Меркель прибула в аеропорт Дортмунда на літаку Bombardier Global 5000

Під час зіткнення літак не рухався, а канцлера на його борту не було

В аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що під час зіткнення літак не рухався, а канцлера на його борту не було. Чи отримало повітряне судно пошкодження і який їхній масштаб, в повідомленні не розкривається.

У ВПС Німеччини повідомили, що канцлер повернулася до Берліна на іншому літаку з числа урядових бортів.

Зазначимо, Меркель прибула для відвідування молодшого університету в Вупперталі, приземлившись в аеропорту Дортмунда. У Берлін канцлер повернулася на вертольоті.

Нагадаємо, восени 2018 року літак, в якому летіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми.