В літак Меркель врізався автомобіль
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Під час зіткнення літак не рухався, а канцлера на його борту не було
В аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому прилетіла канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що під час зіткнення літак не рухався, а канцлера на його борту не було. Чи отримало повітряне судно пошкодження і який їхній масштаб, в повідомленні не розкривається.
У ВПС Німеччини повідомили, що канцлер повернулася до Берліна на іншому літаку з числа урядових бортів.
Зазначимо, Меркель прибула для відвідування молодшого університету в Вупперталі, приземлившись в аеропорту Дортмунда. У Берлін канцлер повернулася на вертольоті.
Нагадаємо, восени 2018 року літак, в якому летіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми.