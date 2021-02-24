Чи захоче НАТО пустити до себе політичну копію Росії?

Грузія хоче в НАТО всією своєю російської сутністю

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Там все непросто, в Грузии. Началось всё с того, что суд изменил меру пресечения главе наибольшей оппозиционной партии Никанору Мелия. А всё потому, что полтора года назад он участвовал в масштабных антиправительственных протестах. Вроде бы, масштабные протесты для Грузии – это норма, но тогда были попытки взять штурмом здание парламента и Мелия был, типа, организатором штурма. Итак, Мелии меняют меру пресечения на тюрьму, но его на суде нет, он в офисе партии. Его едут задерживать, но сторонники Мелии не пускают в офис правоохранителей. Туда приезжает посол Литвы и отказывается покидать офис, пока ситуация не успокоится. Дальше больше – премьер Георгий Ахария заявляет, что всё это дестабилизирует страну и уходит в отставку. Далее следуют заявления США и стран Евросоюза про недопустимость расправы над оппозицией.

Итак, лидер оппозиции сидит в тюрьме – вам это ничего не напоминает?

Правильно, Навального и Россию.

А тут, экая незадача, Грузия вплотную приблизилась в получению дорожной карты по вступлению в НАТО. И как же говорить с Западом про НАТО, если у тебя лидер оппозиции в тюрьме?

А теперь давайте поставим рядом Грузию и Россию и увидим принципиальные совпадения.

Итак, лидер оппозиционной партии в тюрьме и власть сделает всё, чтобы было невозможно его участие в каких-либо дальнейших выборах. Власть заявляет, что действует строго по закону – устроил «массовые беспорядки», как называет это власть, отвечай перед судом и садись.

Однако, в Грузии есть, скажем так, стабилизирующая персона, это президент Саломе Зурабишвили. Казалось бы, она должна немедленно вмешаться в ситуацию, но она молчит. Если сравнивать с Россией, то там есть Госдума и Совет Федерации, которые также послушно молчат.

Теперь о еще одном действующем лице – новом премьере Ираклии Гарибашвили. Это политик-ястреб. Он бывший министр внутренних дел, министр обороны, считается, что у него тонны компромата на всех и вся. Это то же самое, что премьером или президентом России стал бы Патрушев. Кто знает, может так и будет.

Есть еще один человек, Бидзина Иванишвили, самый богатый человек Грузии, фактически её хозяин. После Саакашвили, партия Иванишвили «Грузинская мечта» воцаряется на политическом Олимпе и покидать его не думает. И всю вину за нынешнюю ситуацию в Грузии, эта партия и лично Иванишвили должны взять на себя, ибо отсутствие диалога, уголовные дела против оппозиции и нетерпимость к чужому мнению – этот чисто российский контекст г-н Иванишвили взял у Путина и успешно насаждает на грузинской земле.

Однако, есть одно существенное отличие от России – Грузия хочет в НАТО, а Россия не хочет. И совершенно удивительна позиция Грузии, когда она просит помощи у Запада в деле отторжения Россией ее 20 процентов территории (Абхазия и Ю.Осетия), но расправляется с оппозицией как та самая Россия.

При этом, невозможно не заметить существенное движение Грузии в НАТО – грузинская армия живет по стандартам НАТО, экипирована как армия НАТО.

Но что касается политики, то тут главенствуют стандарты России. «Пустите Дуньку в Европу!» – именно такой политический лозунг сегодняшней Грузии.

И именно из-за этой ситуации возникает вопрос – а не является ли наблюдаемое сегодня в Грузии следствием сговора верхушки Грузии с Россией, чтобы не допустить Грузию в НАТО. Грузия в НАТО – самый страшный сон Москвы. Устранить эту угрозу руками Тбилиси, продемонстрировав НАТО несостоятельность и хаос кандидата в его ряды – что может быть лучше.

Но захочет ли НАТО пустить к себе политическую копию России – большой вопрос.

Джерело: Эхо Москвы

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