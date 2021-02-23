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    Зеленський вивів Україну ще з двох угод у рамках СНД

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    Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески - Зеленський вивів Україну ще з двох угод у рамках СНД
    Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески

    Україна виходить з двох угод щодо повітряного простору

    Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав».

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Так, Україна виходить з двох угод щодо повітряного простору.

    Зокрема, згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна. Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради.

    Крім того, згідно з указом глави держави, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті. Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.

    У своєму указі президент поставив завдання Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

    У січні повідомлялося, що Україна вийде з угоди СНД щодо захисту інтелектуальної власності.

    У листопаді 2020 року Україна вийшла з договору про спільну монопольну політику країн СНД.

    Протягом останніх кількох років Україна вийшла з багатьох угод у рамках СНД.

    Теги: Білорусь Росія Молдова Казахстан Грузія Киргизстан Азербайджан Вірменія Таджикистан Узбекистан Туркменістан Володимир Зеленський СНД Україна президент указ
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