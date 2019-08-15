Внаслідок аварійної посадки літака під Москвою постраждали 23 людини
Екіпаж літака вирішив сідати, не випускаючи шасі
МОЗ РФ повідомив, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.
Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості, близький до задовільного.
Як відомо, в четвер вранці літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». За даними Росавіації, літак здійснив вимушену посадку після попадання птахів в двигуни.
Екіпаж вирішив сідати, не випускаючи шасі.
За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.
Літак AirbusA-321, який прямував з Москви до Сімферополя. На борту перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.
Нагадаємо, у Росії 5 травня літак, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, здійснив аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.
На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.
СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.
За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.