Внаслідок аварійної посадки літака під Москвою постраждали 23 людини



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Місце посадки літака Фото: https://twitter.com/artemiyplk

Екіпаж літака вирішив сідати, не випускаючи шасі

МОЗ РФ повідомив, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості, близький до задовільного.

Як відомо, в четвер вранці літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». За даними Росавіації, літак здійснив вимушену посадку після попадання птахів в двигуни.

Екіпаж вирішив сідати, не випускаючи шасі.

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

Літак AirbusA-321, який прямував з Москви до Сімферополя. На борту перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Нагадаємо, у Росії 5 травня літак, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, здійснив аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.