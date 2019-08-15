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    Внаслідок аварійної посадки літака під Москвою постраждали 23 людини

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    Місце посадки літака - Внаслідок аварійної посадки літака під Москвою постраждали 23 людини
    Місце посадки літака
    Фото: https://twitter.com/artemiyplk

    Екіпаж літака вирішив сідати, не випускаючи шасі

    МОЗ РФ повідомив, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

    Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості, близький до задовільного.

    Як відомо, в четвер вранці літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». За даними Росавіації, літак здійснив вимушену посадку після попадання птахів в двигуни.

    Екіпаж вирішив сідати, не випускаючи шасі.

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

    Літак AirbusA-321, який прямував з Москви до Сімферополя. На борту перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.

    Нагадаємо, у Росії 5 травня літак, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, здійснив аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

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