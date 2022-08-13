Дискредитація українців у Центральній Європі. 12 тем російської пропаганди

Винен Захід, українці – безкультурні, Небесний Єрусалим та… змова фармацевтів

Відомий польский афорист Станіслав Єжи Лец якось зауважив: коли аргументи розуму крихкі – твердішають позиції. Російська пропаганда вже давно відірвана від земних реалій. Її наративи перетворилися на порожні догми, сила яких лише в їх безперервній повторюваності. На жаль, навіть у такому вигляді тези кремлівських трубадурів знаходять відгук серед певних категорій європейців.

У цьому матеріалі зібрані часто повторювані дезінформаційні наративи, які просуваються Москвою в центральноєвропейських країнах. З їх допомогою путінізм намагається дискредитувати українців, нівелювати факт свого злочинного нападу на Україну та зменшити підтримку нашої країни сусідами.

Моніторинг Ukraine War Disinfo Working Group, який є в розпорядженні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, зафіксував такі головні ідеї та наративи російської пропаганди в липні.

Захід змусив Росію напасти на Україну

Як завжди, перевертання ситуації на 180 градусів. Не хижацька путінська диктатура вирішила розшматувати чергову жертву і змусити світ це прийняти, ні. Це Росію оточили вороги і навмисно провокували її приманкою-Україною. Або ж готували з української території напад чи інші провокації. Путіну просто не лишили вибору, він мусив прийняти виклик.

Іноземні найманці та інструктори воюють на українському боці

Розвиток попередньої тези про те, що Україна – не суб’єкт, а лише інструмент та місце, де Захід розв’язав війну проти Росії. Отже, і воюють тут русофоби всього світу, вони ж і заправляють українцями, на яких можна і не зважати.

Україна програє війну

Та щоб там собі не задумали антиросійські сили, Путін всіх переможе: не тільки у військовому, але й в економічному та політичному протистоянні. Бо санкції б’ють по Заходу більше ніж по Росії, а економіка Європи на грані колапсу.

Дослідники зафіксували один з нових прийомів пропаганди – кадри поїзда чи транспорту з російською військовою технікою, що супроводжується коментарями про ресурсну перевагу і непереможність РФ.

Українці – нацисти

Українці – нацисти, і, звісно, самі себе… вбивають. Наприклад, на чеськомовному сайті – передрук з державного російського інформагентства РИА Новости історії колишнього французького солдата, схоже вигаданого, який розповідає про те, як побував у Бучі. Він ділиться «свідченнями», що насправді це Україна влаштувала розправу над мирними мешканцями, щоб звинуватити в цьому Росію. Та мало того, Україна вчиняла воєнні злочини та вбивала російських полонених, особливо, офіцерів. Адже українські солдати є расистами та нацистами.

«Коли ми заїхали в Бучу на машині, я сидів на пасажирському сидінні. Ми їхали через місто я бачив тіла людей на узбіччях вулиць. І водночас на моїх очах з вантажівок витягали тіла людей і розкладали їх за тілами, які вже лежали на землі, щоб створити ефект масової смерті», – стверджує герой сюжету, якого чомусь не показують…

Росіяни не припиняють переконувати світ, що різня в Бучі – це постановка фото з відкритих джерел

Ця та багато схожих вигадок створені за заповідями чорної пропаганди: незвичні та моторошні історії мимоволі врізаються в пам’ять і починають жити власним життям у підсвідомості людини. І врешті-решт стає вже складно зрозуміти, чому варто вірити.

Після розправи в Оленівці, кілька проросійських польськомовних каналів у Telegram, почали розганяти знайому меседжі, нібито це Україна вбила своїх власних солдатів. Аби змусити замовкнути полоненого, який почав давати свідчення, що «завдають шкоди київському режиму». Таку саме брехню пропаганда нав’язує і внутрішній аудиторії.

Польща анексує Україну

Ця дивна теза лунає не лише десь в Чехії та інших центральноєвропейських країнах, а й у самій Польщі.

Наприклад, проросійські польськомовні канали Telegram наприкінці липня масово поширювали фейкову новину, нібито Польща та Україна підписали угоду, яка об’єднує їх в одну країну. Інші канали поширювали приписували польському виданню Dziennik Polski твердження, що Зеленський має намір віддати Україну Польщі.

На ультраправому польському інтернет-каналі wRealu24 Марчін Рола взяв інтерв'ю у Гжегожа Брауна, який написав книгу про війну в Україні. Так, Рола запитав про пропозицію Росії розділити Україну. Браун відповів, що Україна програє війну і її поділ неминучий.

Як і під час поділу самої Польщі в 18 столітті, Росія просто шукає спільників, аби розділити з ними не лише території, але й відповідальність за злочин проти сусіднього народу та його державності.

Військова допомога несе загрозу країні, яка її надає

Польщу, Словаччину, Чехію та інші країни прагнуть залякати, що віддаючи збою Україні, самі вони залишилися беззахисними, і ще й безпричинно дратують Росію. Це може справити певне враження на людей, які ніколи нічого не чули ані про НАТО, ані про заміну озброєння, що постачається в Україну, новішим.

Українці під російською окупацією моментально перетворюються на росіян

Мовляв, українська ідентичність – це фейк і взагалі нав’язана людям «київським режимом». Достатньо прийти російським «визволителям» і роздати паспорти з двоголовим орлом, як херсонці відразу стають етнічними братами смоленців та саратовців. І тільки цього й чекали. Всі крім «нацистів», описаних в пункті №4

Росія, може, і бреше, але ж і Захід бреше

У Чехії дослідники пропаганди помітили використання прийому релятивізації істини. Всі брешуть. А Захід у цьому не відстає від Росії. Мовляв, це нормальна ситуація, адже цього вимагає військова пропаганда, до якої вдаються обидві сторони. Мета – переконати, що правди не існує, її шукати не треба, адже «всі однакові» – і вбивця, і жертва, і захисник жертви.

Також відзначається, що у Чехії дезінформаційний контент починає частіше з'являтися в комунікаціях політичних партій в рамках виборчих кампаній. Почастішали претензії і до НАТО з традиційно проросійських і прокомуністичних кіл.

Українські переселенці підривають стабільність країни

У Польщі на додачу до цих тем росіяни активно просувають наратив про «поганих українських біженців». Мета – спровокувати роздратування українцями. Мовляв, вони занадто добре влаштувалися та мають пріоритет перед місцевими мешканцями. Українські біженці є невдячними.

Наприклад, в одному з матеріалів-страшилок йшлося про те, що «переселенці, всупереч закликам звільнити квартиру, не мають наміру з’їжджати».

Інший проросійський портал myslpolska.info опублікував текст Пшемислава П'яста, в якому той стверджує, що українські біженці вимагають, щоб українська мова стала офіційною в Польщі. Автор наголошує, що якщо українцям не подобається в Польщі, вони можуть повертатися собі додому. Та розпалює ненависть провокаційним зображенням польського герба у барвах українського прапора та ЛГБТ-спільноти з Фейсбук-сторінки Igor Isajew – Ukrainiec w Polsce.

Антиукраїнська медіапровокація – публікація польського герба у барвах українського прапора та… ЛГБТ-спільноти

Вже згаданий Гжегож Браун займається просуванням свого проєкту «зупинити українізацію Польщі», бо, мовляв, переселенці створять українську партію, яка увійде до польського парламенту.

Його фундація Wołyń Pamiętamy розкручує ідею, що українці «забагато на себе беруть». Зокрема, стверджує, ніби тисячі дітей у Кракові не потраплять до ліцеїв, бо їхні місця займуть діти з України.

Влогер Марсін Підставка стверджує, що роми з України через війну отримують соціальні виплати в Польщі, а потім повертаються в Україну.

Правий вебсайт Freedom.TV розповсюджує історію, як їдальня для біженців з України начебто відмовилася обслуговувати поляків в обід.

Польща не повинна допомагати Україні через історичні конфлікти у минулому

У зв’язку з річницею Варшавського повстання вже згадана фундація Wołyń Pamiętamy поширює тексти про участь українців в геноциді на Волині та в придушенні повстання 1944 року.

У звіті Ukraine War Disinfo Working Group робиться висновок, що наліплювання на українців ярликів ворогів і нацистів та розпалювання історичних ран обох народів залишається найпоширенішою практикою прокремлівських повідомлень у Польщі. І що фундація Wołyń Pamiętamy та wPrawo.pl є двома ключовими суб’єктами, відповідальними за поширення цих наративів.

Періодично вкидається ще одна облудна теза: мовляв, з росіянами, на відміну від українців, поляки ніколи не воювали.

Зеленський є некомпетентним та претензійним

У хід йде перекручене тлумачення заяв президента Зеленського або просте обзивання його нездарою та дурником. Стверджується, що Україна шантажує світових політиків, аби змусити їх бути на своєму боці.

Причиною війни в Україні є загадкова змова таємничих сил

Для шанувальників конспірології російська пропаганда має особливе меню. У Чехії наприкінці липня набули поширення тексти, які пов’язують війну в Україні з темою Covid-19 та щепленням. Стверджується, що міжнародні фармацевтичні компанії, які стоять за Covid та вакцинацією, є дійовими особами й у новій змові, мета якої не допустити миру в Україні.

Раніше, в Польщі вже виходив матеріал зі схожою аргументацією. Мовляв, війна в Україні є етапом побудови Нового світового ладу і створення Небесного Єрусалиму, який призведе до контролю та нагляду за громадянами. Ця теорія змови також мала зняти відповідальність за війну з окремо взятої країни – Росії.

Отже, як бачимо, путінська пропаганда продовжує просувати нахабну брехню на різні аудиторії. Улюбленим її принципом є «розділяй та володарюй», коли людей свідомо зіштовхують між собою, наприклад, на темі історичних травм чи за принципом свій-чужий, як це відбувається з темою переселенців. Такими брудними методами кремлівський режим мріє розчистити собі шлях до панування.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки