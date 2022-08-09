Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 

Російська пропаганда в липні концентрувалася на дискредитації наших захисників

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував теми, які найчастіше повторювали прокремлівські Telegram-канали в Росії в липні. Головною темою для пропаганди, як і в червні, залишається дискредитація ЗСУ. Їй було присвячено третина (32%) від усіх популярних дописів.

18% дописів стосувалися прославлення збройних сил Росії.

Кремль намагається і далі переконувати росіян, що Захід та НАТО є агресорами. Цьому було присвячено 14% повідомлень. Водночас у вигаданому світі путінської пропаганди Захід переживає занепад і хаос: 11% повідомлень просували такий наратив.

Вдвічі більше ніж у червні цього місяця пропаганда писала про зрадників усередині Росії – 6% усіх дописів. І в чотири рази більше стало повідомлень про те, що санкції не вплинуть на російську економіку – 6%.

Інші наративи пропаганди в липні: Росія є серйозним глобальним гравцем – 4%; Україна – маріонетка Заходу – 2%, Україна – неспроможна держава – 2%, в Україні процвітає нацизм – 2%.

Ще 3% сумарно набрали такі теми: на Заході русофобія; вторгнення Росії в Україну виправдане; заохочення росіян для підтримки війни; прославлення радянської історії.

«Путінська пропаганда не полишає в спокої ЗСУ, намагаючись перекласти провину за свої злочини та геноцид проти українців на самих українців, а також, розвалити українську армію зсередини, – коментує результати дослідження Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. – Історія про агресивний Захід має пояснити росіянам, що вони нібито жертви цієї війни та тільки захищаються, а головне – чому вже майже пів року величезна і «відроджена Путіним» Росія не може впоратися з «недодержавою» Україною.

Збільшення постів про росіян-«зрадників», а також про санкції, показує, що і перша, і друга тема є болючими для режиму. Отже, українці мають зробити ще більше, щоб переконати росіян, що війна є злочином не лише проти українців, а й проти самих росіян. А також посилити роботу зі світовою спільнотою, щоб ізолювати злочинний режим через припинення економічної та культурної співпраці, адже отруйна ментальність вбивць не має просочуватися у цивілізований світ».

В рамках дослідження було проаналізовано 370 популярних дописів на 54 попередньо відібраних прокремлівських Telegram-каналів.

Нагадаємо, Росія знайшла нові шляхи поширення своєї дезінформації після того, як через її вторгнення до України Євросоюз заблокував RT і Sputnik, два головні пропагандистські кремлівські канали.