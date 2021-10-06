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    В ООН заявили про нову світову кризу

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    В ООН попередили про глобальну водну кризу - В ООН заявили про нову світову кризу
    В ООН попередили про глобальну водну кризу
    Фото: Unsplash

    Кількість людей з обмеженим доступом до води до 2050 року виросте до понад 5 мільярдів осіб

    Через зміну клімату світ може очікувати глобальна водна криза. Світ не готовий до цього. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої Метеорологічної Організації ООН, передає Associated Press.

    У документі зазначено, що починаючи з 2000 року кількість стихійних лих, пов'язаних з повенями, у всьому світі зросла на 134% в порівнянні з попередніми двома десятиліттями. Відзначається, що більшість смертей і економічних втрат, пов'язаних з повенями, припали на Азію.

    Крім того, частота стихійних лих, пов'язаних з посухою, за той же період виросла на 29%. Найбільший економічний збиток від посухи було завдано в Північній Америці, Азії та Карибському басейні. Сплеск смертей викликаних посухою зафіксований в Африці.

    При цьому, як відзначили експерти, вже 25% всіх міст світу відчувають регулярну нестачу питної води.

    «За останні два десятиліття сукупні запаси поверхневих і ґрунтових вод на планеті, а також води, що міститься в грунті, снігу і в льодах, скорочувалися на 1 сантиметр на рік», – говориться в доповіді.

    В ООН прогнозують, що подальше зростання населення на планеті посилить навантаження на водопостачання, особливо «в країнах Африки на південь від Сахари«.

    «Кількість людей з обмеженим доступом до води до 2050 року виросте до понад 5 мільярдів осіб», – стверджують вчені.

    В якості рекомендацій, фахівці закликали вдосконалити системи попередження для зон, схильних до повеней і посухи, а також поліпшити координацію роботи країн у протистоянні стихійним лихам.

    Теги: ООН криза водопостачання населення
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    В ООН заявили про нову світову кризу