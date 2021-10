Всесвітній день вчителя – професійне свято всіх учителів, викладачів і працівників сфери освіти

Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя. У Всесвітній день вчителя ООН пропонує батькам і всім громадянам на хвилину задуматися про те, як змінив їхнє життя гарний учитель.

Історія свята

Щорічно 5 жовтня в понад 100 країнах світу відзначається День вчителя, який був заснований в 1994 році як Всесвітній день вчителя (World Teaches 'Day).

Всесвітній день вчителя – професійне свято всіх учителів, викладачів і працівників сфери освіти – день, у який відзначаються роль і заслуги вчителів у процесі якісної освіти на всіх рівнях, а також їхній неоціненний внесок у розвиток суспільства.

Історичною передумовою для заснування Дня вчителя стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers), яка відбулась 5 жовтня 1966 року в Парижі. У результаті представниками ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці був підписаний документ «Рекомендації щодо статусу вчителів» (Recommendation concerning the Status of Teachers).

Традиції свята

На сьогодні Всесвітній день учителя відзначають понад 100 держав світу, хоча деякі країни мають також національний День учителя. Зокрема, у першу неділю жовтня в Україні традиційно святкують День працівників освіти,або як його ще називають День учителя .

Дата встановлена «на підтримку ініціативи працівників освіти України» згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року.

