Аналітики прогнозують підвищення ціни на нафту до понад 100 доларів за барель

На тлі різкого зростання вартості газу нафта теж може подорожчати

Аналітики Bank of America прогнозують підвищення ціни на нафту до 100 доларів за барель на тлі енергетичної кризи, яка може перерости у глобальну економічну кризу. Про це пише Перший діловий телеканал.

Ажіотаж та підвищення попиту на дизпаливо можуть штовхнути до зросту цін на нафту, попереджають вони.

Також перехід із газу на нафту через високу вартість газу, стрибок споживання нафти через холодну зиму і збільшення попиту на авіаперевезення можуть вплинути на здорожчання нафти.

Востаннє вартість нафти піднімалися до таких значень у 2014 рокці Ціна газу піднялась майже удвічі, до рівня, який еквівалентний ціні бареля нафти – 190 доларів.

Зокрема, цієї зими ціни на нафту можуть піднятися вище 120 доларів за барель.

Нагадаємо, на світовому ринку нафти відбулося суттєве зростання її ціни. З початку поточного тижня зростання цін на нафту становить близько 10%.

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