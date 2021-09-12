В Росії при падінні пасажирського літака загинуло чотири особи

Чотири людини загинули в результаті аварії L-410 в Іркутській області

12-ти пасажирам надається допомога, одна з них – у важкому стані

Чотири людини загинули в результаті аварії літака L-410 в Іркутській області. Про це в неділю, 12 вересня, повідомили в оперштабі на місці НС.

Серед чотирьох загиблих при падінні літака в Іркутській області є члени екіпажу і пасажири, повідомили в Східно-Сибірській транспортній прокуратурі.

«За попередніми даними, загинули до чотирьох чоловік – один пілот, командир, і троє пасажирів, другий пілот живий», – цитує оперштаб «Інтерфакс».

«Два члени екіпажу і два пасажири загинули. 12-ти пасажирам надається допомога, одна з них – у важкому стані», – сказав співрозмовник агентства.

Раніше в прес-службі МНС РФ повідомляли, що жертвами катастрофи літака в результаті жорсткої посадки літака посадки L-410 під Іркутськом стали чотири людини.

Там відзначили, що на місці працюють 50 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

Літак L-410 був виявлений в чотирьох кілометрах від злітно-посадкової смуги. Стверджується, що він не долетів до пункту призначення чотири кілометри і летів на мінімальній висоті. Відзначається, що на борту знаходилися 16 людей, в тому числі два члени екіпажу.

Версія помилки пілотування вийшла на перше місце в якості можливої причини аварії повітряного судна. Під час посадки пілоти повідомляли про неполадки. Літак, що розбився мав свідоцтво льотної придатності до лютого 2023 року.

До слова, у Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

Також, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.