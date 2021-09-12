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    З'явилося перше відео з місця аварії L-410 під Іркутськом

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    В результаті жорсткої посадки літака L-410 під Іркутськом три людини загинули - З'явилося перше відео з місця аварії L-410 під Іркутськом
    В результаті жорсткої посадки літака L-410 під Іркутськом три людини загинули
    Фото з відкритих джерел

    Літак L-410 був виявлений в чотирьох кілометрах від злітно-посадкової смуги

    Опубліковано перше відео з місця аварії пасажирського літака L-410 під Іркутськом, передає Telegram-канал Babr Mash.

    На кадрах видно, як на березі річки Киренга рятувальники, медики та волонтери витягують носилки і готуються до евакуації постраждалих.

    В результаті жорсткої посадки літака L-410 під Іркутськом три людини загинули. За даними агентства «Інтерфакс», рятувальники перевіряють інформацію про загибель одного з пілотів під час аварії літака.

    Літак L-410 був виявлений в чотирьох кілометрах від злітно-посадкової смуги. Стверджується, що він не долетів до пункту призначення чотири кілометри і летів на мінімальній висоті. Відзначається, що на борту знаходилися 16 людей, в тому числі два члени екіпажу.

    Версія помилки пілотування вийшла на перше місце в якості можливої причини аварії повітряного судна. Під час посадки пілоти повідомляли про неполадки. Літак, що розбився мав свідоцтво льотної придатності до лютого 2023 року.

    До слова, у Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

    Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    Також, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Теги: Росія ДСНС авіакатастрофа літак військові рятувальники
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    З'явилося перше відео з місця аварії L-410 під Іркутськом